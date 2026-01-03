Мадуро - новий Медведчук. Українці наклепали смішних мемів про Венесуелу та США

Показали навіть венесуельського "пса Патрона"

Нічна атака США на Венесуелу, яку в мережі вже охрестили початком нової війни у світі, надихнула українців на створення мемів. У них було чимало відсилок до лідера Росії Володимира Путіна.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми та жарти. Зауважимо, що президент США Дональд Трамп вже прокоментував вибухи у країні.

Однією з найголовніших тем для жартів став Володимир Путін. Адже те, що Вашингтон не визнає легітимність влади Венесуели нагадує українцям слова Кремля. До того ж президент США не говорить, що розпочав війну. Бомбардування Венесуели він називає "успішною операцією".

Мем про реакцію Путіна на події в Венесуелі

У мережі вже з'явилось саркастичне відео, де Трамп "повторює" наративи Росії та виправдовує операцію в країні. Українці також показали, як "виглядає Мадуро", якого нібито захопив Вашингтон. Він постав в образі Віктора Медведчука.

Мем про Мадуро

При цьому чимало жартів було про те, що у суботу, 3 січня, усі українці були здивовані тим, як за ніч почалась нова війна. Багато людей навіть не знали, що США та Венесуела мають якісь конфлікти та непорозуміння. Тому дехто писав:

Твоє нявкальце, коли за ніч все помінялося і треба вчити нові географічні назви.

Меми про США та Венесуелу

Мем про нового "пса Патрона"

Не упустили українці й той факт, що Трамп тривалий час намагався отримати Нобелівську премію миру, адже "зупинив чимало воєн". Однак наразі дії США точно не можна назвати миротворчими.

Меми про Трампа та Венесуелу

