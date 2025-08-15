Трамп зустрів Путіна ласкою: як ділова зустріч перетворилася на курйозний інцидент (відео)

Перед приїздом Путіна вистеляли червону доріжку та встановлювали стелу

Під час зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня в соцмережах помітили курйозний момент. На популряному відео видно, як на табличці "Alaska" через ремонтні роботи напис дещо змінив сенс.

Ролик опублікували в російському Telegram-каналі. Усе це нагадує слово "Ласка", що викликало хвилю усмішок у користувачів.

Саміт Трамп-Путін: що відомо

Сьогодні, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці проходить особиста зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна щодо війни в Україні. Переговори відбуваються на військовій базі Елмендорф-Річардсон у форматі "3 на 3": від російської сторони присутні Сергій Лавров та Юрій Ушаков.

За даними ТАРС, о 22:00 Путін прибув до Анкориджу, де його зустріла червона доріжка.

Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що підтримка України є важливим фактором для завершення війни гідним миром, та закликав продовжувати тиск на Росію через санкції, дипломатію та оборонні можливості. Білий дім, однак, зменшив очікування від саміту, назвавши його кроком до з'ясування позицій Путіна та підготовкою до можливого тристороннього формату за участю Зеленського.

Трамп заявив, що обговорюватиме припинення вогню та подальші кроки з Україною після зустрічі. Крім того, тимчасово скасовано деякі фінансові обмеження, пов'язані з підготовкою саміту. Американська делегація складається з віцепрезидента Дж. Д. Венса, держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стівена Віткоффа та міністра фінансів Скотта Бессента.

Очікується, що переговори триватимуть щонайменше 6-7 годин. Попередньо, Трамп планує залишити Анкоридж о 04:45 16 серпня після завершення зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні обговорюваного саміту очільників США та РФ на популярній платформі Polymarket почали робити ставки на те, чи обіймуться лідери і як довго тиснуть руки один одному. Результати дивіться в матеріалі.