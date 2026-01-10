Жінки Ірану запустили яскравий флешмоб проти влади. Що відомо про масштабні протести (фото і відео)

Заворушення не вщухають вже скоро два тижні

Кількість загиблих в ході протестів в Ірані з 28 грудня вже сягнула щонайменше 62 людей. Армія країни заявила про підтримку влади.

Що треба знати:

Те, що починалося як протест проти проблем в економіці, переросло в бунт проти влади

Минулої ночі люди продовжили мітингувати, влада намагається придушити протест

Іранки долучилися до протесту яскравим флешмобом — в ньому без слів про те, що вони думають про владу аятол

Іран в огні

Як повідомляє Reuters, іранська правозахисна група HRANA 9 січня заявила про щонайменше 62 загиблих від початку протестів 28 грудня. Серед них — 48 протестувальників і 14 силовиків.

Після того як президент США Дональд Трамп 9 січня застеріг владу Ірану від розстрілів протестувальників, іранська армія заявила, що захищатиме стратегічну інфраструктуру та державну власність. Військові закликали іранців перешкодити "змовам ворога".

В ніч на 10 січня протести тривали. Державні ЗМІ Ірану повідомили про підпал муніципальної будівлі в Караджі та звинуватили у цьому "учасників заворушень".

Жительки Ірану запустили промовистий флешмоб

Жінки в Ірані змушені жити в умовах жорстких обмежень — мають обов'язково носити хіджаб (інакше — штрафи, звільнення з роботи, конфіскація авто, ув'язнення). Також для них існує низка заборон, а на роботі вони стикаються з дискримінацією. Заміжня жінка залежна від чоловіка, він може навіть заборонити їй виходити з дому.

Протягом правління аятол періодично спалахували протести проти жіночого безправ'я. Зараз дівчата запустили флешмоб — підкурюють сигарети від підпалених фото Алі Хаменеї та іншим чином висловлюють своє ставлення до влади. Цим вони висловлюють протест проти режиму, який десятиліттями контролює одяг, поведінку, життя жінки в Ірані.

Жіночий флешмоб проти влади в Ірані

Дівчата без слів демонструють, що думають про владу

Протести в Ірані — що відомо

Люди вийшли на вулиці через економічні проблеми та стрімке зростання інфляції. Проте протести швидко набули політичного змісту. Мітингарі закликають до повалення духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та відновлення монархії на чолі з шахом.

Після того, як у 1979 році Іран був проголошений ісламською державою, в країні панує жорсткий політичний лад, жінки практично безправні. Кожен десятий житель країни живе за межею бідності.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі протестів влада Ірану блокує інтернет в країні. Також зник зв'язок.