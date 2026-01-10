Женщины Ирана запустили яркий флешмоб против власти. Что известно о масштабных протестах (фото и видео)

Беспорядки не утихают уже скоро две недели

Число погибших в ходе протестов в Иране с 28 декабря уже достигло по меньшей мере 62 человек. Армия страны заявила о поддержке властей.

Что нужно знать:

То, что начиналось как протест против проблем в экономике, переросло в бунт против власти

Минувшей ночью люди продолжили митинговать, власти пытаются подавить протест

Иранки присоединились к протесту ярким флешмобом — в нем без слов о том, что они думают о власти аятолл

Иран в огне

Как сообщает Reuters, иранская правозащитная группа HRANA 9 января заявила о как минимум 62 погибших с начала протестов 28 декабря. Среди них 48 протестующих и 14 силовиков.

После того как президент США Дональд Трамп 9 января предостерег власти Ирана от расстрелов протестующих, иранская армия заявила, что будет защищать стратегическую инфраструктуру и государственную собственность. Военные призвали иранцев помешать "заговорам врага".

В ночь на 10 января протесты продолжались. Государственные СМИ Ирана сообщили о поджоге муниципального здания в Карадже и обвинили в этом "участников беспорядков".

Жительницы Ирана запустили красноречивый флешмоб

Женщины в Иране вынуждены жить в условиях жестких ограничений – должны обязательно носить хиджаб (иначе – штрафы, увольнение с работы, конфискация авто, заключение). Также для них существует ряд запретов, а на работе они сталкиваются с дискриминацией. Замужняя женщина зависима от мужчины, он может даже запретить ей выходить из дома.

Во время правления аятолл периодически вспыхивали протесты против женского бесправия. Сейчас девушки запустили флешмоб — подкуривают сигареты от горящих фото Али Хаменеи и другим образом выражают свое отношение к власти. Этим они выражают протест против режима, десятилетиями контролирующего одежду, поведение, жизнь женщины в Иране.

Женский флешмоб против власти в Иране

Девушки без слов демонстрируют, что думают о власти

Протесты в Иране – что известно

Люди вышли на улицы из-за экономических проблем и стремительного роста инфляции. Однако протесты быстро приобрели политическое содержание. Митингующие призывают к свержению духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восстановлению монархии во главе с шахом.

После того, как в 1979 году Иран был провозглашен исламским государством, в стране царит жесткий политический строй, женщины практически бесправны. Каждый десятый житель страны живет на грани бедности.

Как сообщал "Телеграф", на фоне протестов власти Ирана блокируют интернет в стране. Также исчезла связь.