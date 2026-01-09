Протести в Ірані загострюються. Країна у вогні, немає інтернету та зв'язку (фото і відео)

Відомо про загибель вже майже 40 людей

Протести, що спалахнули в Ірані 28 грудня через напружену економічну ситуацію, не вщухають й лише посилюються. У кількох містах відбулися жорстокі сутички між протестувальниками та правоохоронцями, в країні зник інтернет та зв'язок.

Що треба знати:

Жителі Ірану вийшли на вулиці через критичну ситуацію в економіці

Протести тривають вже понад 10 днів, та лише загострюються

Мітингарі закликають до повалення режиму аятоли Алі Хаменеї та відновлення монархії на чолі з шахом

Протести в Ірані — що відомо

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що у місті Лордеган озброєні люди застрелили двох поліцейських. За даними американського інформаційного агентства активістів з прав людини (HRANA), протести наразі поширилися на 111 міст і селищ у всіх 31 провінціях, пише BBC.

На вулиці вийшло дуже багато людей

Люди закликають до повалення режиму аятоли Алі Хаменеї

За даними правозахисників, від початку заворушень загинуло щонайменше 34 протестувальники та чотири співробітники служб безпеки. Також відомо, що 2200 протестувальників було заарештовано.

Протестувальники по всій країні використовують гасла "Смерть диктатору" та "Хай живе король". Перший заклик відноситися до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Друге гасло, ймовірно, закликає до відновлення монархії на чолі з шахом, яка була повалена в Ірані в результаті Ісламської революції 1978-1979 років.

В районі Халідія в Ахвазі підпалили мости з банерами Хаменеї. Протестувальники, скандуючи, "нехай живе шах", підпалювали урядові будівлі.

В країні зник інтернет та зв'язок

На тлі протестів в Ірані по всій країні зник інтернет. Також виведено з ладу телефонні лінії, по всій країні перервано зв'язок. Зупинилося мовлення телеканалів. Також недоступні всі програми, вебсайт та сервіси, що базуються в Ірані.

Мітингарі по всій країні палять банери з зображеннями аятоли Алі Хаменеї

Трамп попередив владу Ірану про наслідки, якщо вона вбиватиме людей

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав мешканців Ірану "вірити у свою свободу".

Ви маєте сильно вірити у свободу. Немає нічого кращого за свободу. Ви сміливі люди. Шкода, що з вашою країною так сталося. Ваша країна була великою країною, — заявив він у своєму посланні до народу Ірану

Глава США також сказав, іранська влада перебуває у складному становищі. Він застеріг Тегеран від застосування насильства проти протестувальників, пообіцявши жорстку реакцію в разі загибелі людей.

Він також прокоментував повідомлення про загиблих під час протестів. За словами американського лідера, частина смертей могла бути спричинена тиснявою та проблемами з контролем натовпу. Він додав, що не завжди можна однозначно покласти відповідальність на владу.

Як повідомляв "Телеграф", влітку минулого року США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Всі вони внаслідок атаки були знищені.