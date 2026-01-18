Потрібно платити готівкою: що відомо про "нову ООН" Трампа

Запрошення вже отримали низка світових лідерів

Адміністрація американського президента Дональда Трампа пропонує країнам, що бажають стати постійними членами Ради миру, членство за 1 мільярд доларів готівкою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт хартії організації. Головою Ради стане сам Трамп і він матиме вирішальне слово щодо майже усього, зокрема запрошення нових членів. Щодо рішень — вони мають бути ухвалені більшістю, але кожне вимагатиме затвердження голови, даючи Трампу право вето.

Що дає постійне членство

У хартії зазначено, що звичайний мандат держави-члена триватиме до трьох років з можливістю поновлення за рішенням голови. Водночас ця норма не поширюється на країни, які протягом першого року існування Ради внесуть понад $1 млрд. Для них передбачене фактично безстрокове, постійне членство. Зібрані кошти, як заявляють у Білому домі, планують спрямувати на виконання мандату Ради, зокрема на післявоєнну відбудову сектору Газа, адже саме цей конфлікт формально став приводом утворення цієї подоби ООН.

Які повноваження отримає Трамп

Проєкт хартії наділяє Дональда Трампа надзвичайно широкими повноваженнями. Він стане не тільки головою організації, а й навіть визначатиме час та місце проведення та порядок денний засідань, призначатиме свого наступника, затверджуватиме офіційну печатку і навіть може вигнати когось з Ради миру. Щоправда, за умови, якщо дві третини держав не накладуть вето.

Що таке "Рада миру" і кого туди вже запросили

У статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада стане чинною після того, як щонайменше три держави погодяться з її хартією.

Передбачається, що засідання з правом голосу відбуватимуться щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі без права голосу. Трамп уже розіслав запрошення низці світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина.

Окремо оголошено про формування виконавчої групи, до якої увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф, Джаред Кушнер та колишній прем’єр Британії Тоні Блер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є ймовірні плани розширити дію Ради миру з Гази ще й на Україну та Венесуелу. Оголосити склад ради мають офіційно на форумі в Давосі, що триватиме з 19 по 23 січня.