Погрози не допоможуть: Макрон різко відповів Трампу через введення мит

Тарифні погрози є неприйнятними і не мають місця в геополітичному контексті

Президент Франції Еммануель Макрон рішуче відповів на митні погрози через Гренландію президента США Дональда Трампа. За його словами, тарифний тиск на Європу є неприпустимим і не залишится без відповіді.

Лідер Франції запевнив, що евпропейці зможуть захистити свій суверенітет. Про це він сказав у суботу, 17 січня.

Що треба знати:

США накладають мита на товари з країн Європи

З 1 червня мита для них зростуть до 25%

Умова для знаття мит — контроль США над Гренландією

"Жодне залякування чи погроза не вплине на нас, чи то в Україні, чи в Гренландії, чи деінде у світі", — сказав Макрон.

За його словами, тарифні погрози є неприйнятними. Також, він переконаний, що вони не мають місця в контексті геополітики.

"Європейці відреагують єдино та скоординовано, якщо такі загрози підтвердяться. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету. Саме в цьому дусі я проведу переговори з нашими європейськими партнерами", — наголосив Макрон.

Які мита ввів Трамп

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп вводить мита для союзників через Гренландію. До списку країн, які отримають 10% мита внесли, Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велика Британію, Нідерланди та Фінляндію. Мита будуть накладені на всю продукцію, яку ввозять до США.

"Заради глобальної та національної безпеки США мають купити Гренландію, оскільки Росія та Китай прагнуть отримати контроль над нею. Цей тариф буде нараховуватися і підлягатиме сплаті до того часу, поки не буде досягнута угода про повну і тотальну покупку Гренландії", — заявив президент США і додав, що з 1 червня мита будуть збільшені до 25%.

Які товари США імпортують з Європи

Данія — споживчі товари (одяг, електроніка, побутові вироби), машини, обладнання.

Швеція — механічне обладнання, авто та запчастини, електротехніка, хімічні та фармацевтичні продукти.

Франція — авто, хімічні та фармацевтичні продукти, косметика, парфумерія, легкі промислові товари та дизайнерські товари.

Німеччина — медичне обладнання й інструменти, фармацевтичні препарати, автомобілі та автозапчастини.

Велика Британія — автомобілі та машинне обладнання, фармацевтичні продукти, запчастини до літаків і авіаційне обладнання.

Нідерланди — машини й механічне обладнання, медичні пристрої та фармацевтика, хімічні продукти й пластмаси.

Фінляндія — хімічні продукти та мінерально-хімічні товари, папір і целюлоза чи паперові вироби, електронні вироби.

Окрім того, США отримують від країн Європи логістичні, фінансові та банківські послуги, тощо.

