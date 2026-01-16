Трамп очолив Раду миру для Гази. Що вона передбачає і чи завершить війну

І Ізраїлі сумніваються у готовності ХАМАС до миру

Президент США Дональд Трамп заявив про створення "Ради миру", яка здійснюватиме контроль за повоєнним управлінням Сектором Гази. Це є одним з етапів мирного плану.

Що треба знати:

США представили мирний план щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС восени

Він передбачає поступове виведення ізраїльських військ та роззброєння ХАМАС

Однак відомо, що ЦАХАЛ планує нову операцію в Газі для розширення контролю за територією на березень

Про це Трамп написав в соцмережі Truht Social. Глава США уточнив, що Рада миру працюватиме у тісній взаємодії з новопризначеним палестинським технократичним урядом — Національним комітетом з управління Газою. Він має керувати сектором у перехідний період. Себе він назвав "голова Ради миру".

Як оголосив Стів Віткофф, ми офіційно перейшли до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для Гази, — заявив Трамп

За словами президента США, після запровадження режиму припинення вогню його адміністрація забезпечила Сектор Гази рекордними обсягами гуманітарної допомоги. Це, наголосив він, створило необхідні умови для переходу до наступного етапу мирного врегулювання.

Сектор Газа

Американський лідер додав, що ХАМАС має бути повністю демілітаризовано. За підтримки Єгипту, Туреччини та Катару планується досягти комплексної угоди, яка передбачає здачу всього озброєння та ліквідацію тунельної інфраструктури угруповання.

Трамп закликав ХАМАС без зволікань виконати свої зобов’язання. Зокрема йдеться й про повернення останніх тіл загиблих Ізраїлю.

Мирний план для Гази — що відомо

Наприкінці вересня США представили мирний план щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС з 20 пунктів. Він включає негайне припинення бойових дій за згодою сторін, поетапне відведення ізраїльських військ і повне повернення всіх заручників.

Крім цього документ містить положення про заморожування всіх військових операцій, амністію для членів ХАМАС, згодних на роззброєння. Всім, хто бажає залишити Газу надається можливість зробити це безпечно.

США заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа 14 січня. Він передбачає перехід до демілітаризації, технократичного управління та відновлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) планує здійснити повторну наступальну операцію в Газі для розширення контролю за територією. Попередньо це може статися у березні 2026 року.