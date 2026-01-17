Трамп може очолити Раду миру для України за зразком Гази. Що дізналися ЗМІ

Про створення нового органу має бути оголошено у Давосі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає створення Ради миру, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Це планується зробити за зразком Сектора Гази.

Що треба знати:

Трамп оголосив про створення Ради миру для контролю за повоєнним управлінням Сектором Гази

США хочуть поширити її також на Україну та Венесуелу

За задумкою Штатів Рада миру має стати неофіційним органом на заміну ООН

Як повідомляє Financial Times, з посиланням на свої джерела, офіційні особи США пропонують розширити "Раду миру" Гази, яку очолює Дональд Трамп. В неї можуть включити Україну та Венесуелу.

Що таке Рада миру

"Рада миру" — це частина мирного плану для Сектора Гази. Цей орган, главою якого є Дональд Трамп, має координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.

Один зі співрозмовників видання сказав, що на його думку, адміністрація Трампа розглядає Раду миру як потенційну заміну ООН. Вона має стати паралельним неофіційним органом для вирішення конфліктів також за межами Гази.

Очікується, що Раду миру буде представлено наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. В одному зі своїх дописів Трамп заявив, що раду сформовано, а її склад, до якого, як очікується, входитимуть інші світові лідери, буде оприлюднено "незабаром".

Я можу з упевненістю сказати, що це найвеличніша та найпрестижніша Рада, яка коли-небудь збиралася в будь-який час і в будь-якому місці, – написав він у Truth Social

У США заявили, що потенційні члени Ради отримали запрошення. Про кого йдеться — не уточнюється, але наголошується, що кандидатури обирає особисто Трамп.

Рада миру для України — що відомо

Високопосадовець з Києва, який брав участь у переговорах зі США, заявив, що окрема Рада миру, яку також очолює Трамп, була важливою частиною пропозицій щодо припинення війни з Росією. Орган має гарантувати виконання мирного плану з 20 пунктів. До складу Ради входять представники України, Європи, НАТО та Росії.

Як повідомляв "Телеграф", днями Трамп раптово заявив, що гальмує переговорний процес Україна, а не Росія. У Білому домі вважають, що глава РФ Володимир Путін нібито давно готовий підписати мирну угоду.