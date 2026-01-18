Нужно платить наличными: что известно о "новой ООН" Трампа

Приглашения уже получили ряд мировых лидеров

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает странам, желающим стать постоянными членами Совета мира, членство за 1 миллиард долларов наличными.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект хартии организации. Председателем Совета станет сам Трамп и у него будет решающее слово относительно почти всего, в том числе приглашения новых членов. Что касается решений, то они должны быть приняты большинством, но каждое потребует утверждения председателя, давая Трампу право вето.

Что дает постоянное членство

В хартии отмечено, что обычный мандат государства-члена будет продолжаться до трех лет с возможностью возобновления по решению главы. В то же время, эта норма не распространяется на страны, которые в течение первого года существования Совета внесут более $1 млрд. Для них предусмотрено фактически бессрочное, постоянное членство. Собранные средства, как заявляют в Белом доме, планируют направить на выполнение мандата Совета, в частности, на послевоенное восстановление сектора Газа, ведь именно этот конфликт формально стал поводом к образованию этого подобия ООН.

Какие полномочия получит Трамп

Проект хартии наделяет Дональда Трампа очень широкими полномочиями. Он станет не только главой организации, но даже будет определять время и место проведения, и повестку заседаний, назначать своего преемника, утверждать официальную печать и даже может выгнать кого-то из Совета мира. Правда, при условии, что две трети государств не наложат вето.

Что такое "Совет мира" и кого туда уже пригласили

В уставе новую структуру описывают как "международную организацию, стремящуюся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Юридически Совет вступит в силу после того, как минимум три государства согласятся с его хартией.

Предполагается, что заседания с правом голоса будут проходить минимум раз в год, а исполнительный совет будет проводить квартальные встречи без права голоса. Трамп уже разослал приглашение ряду мировых лидеров. Среди потенциальных членов-основателей, публично подтвердивших или получивших приглашение Аргентина, Канада, Парагвай, Албания, Турция.

Отдельно объявлено о формировании исполнительной группы, в которую войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и бывший премьер Британии Тони Блэр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть возможные планы расширить действие Совета мира из Газы еще и на Украину и Венесуэлу. Объявить состав совета должны официально на форуме в Давосе, который продлится с 19 по 23 января.