Без соди та оцту: українка підказала дешевий засіб для миття вікон (відео)

Зробити цей засіб можна своїми руками

Ось і прийшла весна, а отже, незабаром розпочнеться традиційний для українців сезон прибирання та миття вікон після довгої зими. Є багато способів, як помити вікна, але не всі вони ефективні. Проте українка знайшла несподіване рішення, яке добре очищає скло без розводів і плям.

"Телеграф" ділиться лайфхаком від користувачки тік-току, як у домашніх умовах зробити свій засіб для прибирання вікон.

Лайфхак для очищення вікон

Як виявилось, зробити засіб для миття скла можна своїми руками. Для цього знадобиться вода, ємність з пульверизатором та ополіскувач для посудомийних машин. Як розповіла українка у своєму тік-ток відео, потрібно розбавити ополіскувач з водою у приблизній пропорції 10 до 1 (де 10 — це вода) та залити у ємність із розпилювачем. Такого засобу має вистачити надовго.

За словами користувачки, засіб для миття вікон з ополіскувачем для посудомийних машин нічим не поступається покупним засобам. А іноді він навіть ефективніший, адже після цього розчину вікна швидше висихають.

Перед тим, як приступати до миття вікон, потрібно зібрати з них пил, особливо приділити увагу рамам і підвіконням. А вже потім можна мити саме скло, використовуючи зроблений самотужки засіб з ополіскувачем та м’яку ганчірку з мікрофібри.

