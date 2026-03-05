Ця "паста" видалить навіть застарілий жир: австралійка поділилася секретом ідеально чистої духовки

Відмити духовку від застарілого жиру буває непросто

Не завжди для видалення жиру та нагару з посуду чи стінок духовки потрібні агресивні хімічні засоби. Існують прості та ефективні лайфхаки, які допомагають легко впоратися із цією проблемою.

У TikTok австралійка поділилася відео, як швидко повернути духовці колишній блиск. На це потрібно мінімум засобів.

Як очистити духовку від жиру

Після кожного використання на духовці залишаються жир і нагар, особливо якщо не мити її регулярно. Згодом ці забруднення пригорають, і застарілі плями прибрати стає набагато складнішим. Але є простий і безпечний спосіб, який допоможе зробити духовку ідеально чистою.

Для початку вийміть всі решітки, видаліть залишки їжі зі стінок та дна духовки. Потім приготуйте пасту: змішайте 1 склянку харчової соди, 1/4 склянки рідкого засобу для миття посуду та трохи води, щоб вийшла густа консистенція. Нанесіть її рівномірно на внутрішні стінки духовки та дверцята, приділяючи увагу особливо забрудненим ділянкам.

Залишіть пасту на 30 хвилин, щоб сода подіяла і розпушила жир і нагар. Після цього візьміть губку або м’яку ганчірку і ретельно протріть усі поверхні. На завершення змийте залишки пасти чистою водою і протріть насухо духовку. Результат вас потішить.

