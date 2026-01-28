Власниками виявилися непрості українці: у Куршевелі полум'я охопило суперелітний готель

Пожежники розгорнули рятувальну операцію

Велика пожежа охопила один із найрозкішніших готелів у Куршевелі (французькі Альпи). Як виявилось, елітним закладом володіють відомі українці.

"Телеграф" розповідає про те, кому належить 5-зірковий готель, в якому розбушувався вогонь.

"Пекельне" полум’я на курорті

За даними місцевих ЗМІ, 27 січня у п’ятизірковому готелі Les Grandes Alpes спалахнула масштабна пожежа. Вогонь швидко поширився під дахом і незабаром охопив більшу частину закладу. Через це місцевим пожежникам довелося розгорнути цілу рятувальну операцію із десятками співробітників та одиниць спеціальної техніки.

Все виявилося проти готелю:

Через товстий шар снігу пожежники не могли відразу знайти канали для виходу диму, а це ускладнило процес ліквідації полум’я;

До того ж, у будівлі виявилася складна система перекриттів, що додатково додало роботи вогнеборцям.

Масштаби лиха виявилися настільки серйозними, що навіть місцева влада закликала уникати цього району, щоб не заважати роботі служб та забезпечити проїзд для пожежників.

На щастя, жертв та постраждалих, які отримали тяжкі травми, немає. Працівники та постояльці були евакуйовані. Причину пожежі поки не встановлено.

Процес гасіння продовжується з ночі. На фото в мережі можна побачити, наскільки сильним було полум’я.

Пожежа пожежі у Les Grandes Alpes. Фото — news.az

Les Grandes Alpes

Les Grandes Alpes

Готель Grandes Alpes є одним із найлюксовіших закладів Куршевеля. Він має прямий доступ до гірськолижних схилів. У готелі зупинялося безліч знаменитостей та впливових персон, зокрема його послугами колись користувався син короля Великобританії Вільям.

Вартість двомісного "комфорту", згідно з сайтом tripadvisor, становить приблизно 60 тисяч гривень за ніч.

Вартість номера в готелі Les Grandes Alpes

Як виглядають номери в готелі:

Les Grandes Alpes

Les Grandes Alpes

Les Grandes Alpes

Хто володіє розкішним готелем

За даними "Еспресо", 5-зірковий LES GRANDES ALPES має серед власників відомого київськього підприємця Ігоря Мазепу та його партнера з Дніпра Сергія Марфута. Саме вони значаться бенефіціарами компаній, що володіють закладом.

Ігор Мазепа

Ігор Мазепа. Фото — Вікіпедія

Бізнесмен Ігор Мазепа народився у столиці України. Здобув вищу економічну та юридичну освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Міжнародна економіка" та "Право". Є генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital, яка входить до топ-3 найкращих інвестбанків України.

У жовтні 2023 року Мазепа потрапив у скандал через прибуття гелікоптером до Хорватії без попередження аеронавігаційних служб. Після інциденту з ним особисто говорив почесний консул України у Хорватії Івіца Піріч. Інвестбанкір визнав, що у протоколі сталася помилка. Мовляв, він шкодує про інцидент і робитиме все, щоб у майбутньому все було за правилами, і такі ситуації не повторювалися.

У 2024 році правоохоронці ДБР затримали Мазепу на польському кордоні та вручили йому підозру. Затримання відбулося у рамках справи про незаконне заволодіння землями водного фонду поблизу київської ГЕС, на яких компанії бізнесмена ще з 2012 року зводять котеджні містечка під різними назвами. За кілька днів Мазепа вийшов із СІЗО під заставу. Це сталося після того, як апеляційний суд зменшив розмір його застави з 349 млн. грн. до 21 млн. грн.

Сергій Марфут

"У великому бізнесі Сергій Марфут починав як керівник великого дистрибутора алкоголю "Дніпровинторг", близького до колишнього заступника дніпропетровського мера Геннадія Гвоздьова. Пізніше очолював кіпрську компанію, яка представляла інтереси власників Дрогобицького автокранового заводу. Але активної діяльності в Україні за ним останнім часом не помічено", — йшлося у матеріалі Еспресо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандальна блогерка Тишина, яка називала Україну "с*аною", виявилася пов’язаною з цікавою людиною.