Владельцами оказались непростые украинцы: в Куршевеле пламя охватило суперэлитный отель

Пожарные развернули спасательную операцию

Крупный пожар объял один из самых роскошных отелей в Куршевеле (французские Альпы). Как оказалось, элитным заведением владеют известные украинцы.

"Телеграф" рассказывает о том, кому принадлежит 5-звездочный отель, в котором разбушевался огонь.

"Адское" пламя на курорте

Согласно данным местных СМИ, 27 января в пятизвездочном отеле Les Grandes Alpes вспыхнул масштабный пожар. Огонь быстро распространился под крышей и вскоре объял большую часть заведения. Из-за этого местным пожарным пришлось развернуть целую спасательную операцию с десятками сотрудников и единиц специальной техники.

Все оказалось против отеля:

Из-за толстого слоя снега пожарные не могли сразу найти каналы для выхода дыма, а это усложнило процесс ликвидации пламени;

К тому же у здания оказалась сложная система перекрытий, что дополнительно добавило работы огнеборцам.

Масштабы бедствия оказались настолько серьезными, что даже местные власти призвали избегать этого района, чтобы не мешать работе служб и обеспечить проезд для пожарных.

К счастью, жертв и пострадавших, которые получили тяжелые травмы, нет. Работники и постояльци были эвакуированы. Причина пожара пока не установлена.

Процесс тушения продолжается с ночи. На фото в сети можно заметить, насколько сильным было пламя.

Les Grandes Alpes

Отел Grandes Alpes является одним из самых люксовых заведений Куршевеля. Он имеет прямой доступ к горнолыжным склонам. В отеле останавливалось множество знаменитостей и влиятельных персон, в частности, его услугами когда-то пользовался сын короля Великобритании Уильям.

Стоимость двухместного "комфорта", согласно сайту tripadvisor, составляет примерно 60 тысяч гривен за ночь.

Как выглядят номера в отеле:

Кто владеет роскошным отелем

По данным "Еспресо", 5-звездочный LES GRANDES ALPES имеет среди своих владельцев известного киевского предпринимателя Игоря Мазепу и его партнера из Днепра Сергея Марфута. Именно они числятся бенефициарами компаний, владеющих заведением.

Игорь Мазепа

Бизнесмен Игорь Мазепа родился в столице Украины. Получил высшее экономическое и юридическое образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Международная экономика" и "Право". Является генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital, которая входит в топ-3 лучших инвестбанков Украины.

В октябре 2023 года Мазепа попал в скандал из-за прибытия вертолетом в Хорватию без предупреждения аэронавигационных служб. После инцидента с ним лично говорил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич. Инвестбанкир признал, что в протоколе произошла ошибка. Мол, он сожалеет об инциденте и будет делать все, чтобы в будущем все было по правилам и такие ситуации не повторялись.

В 2024 году правоохранители ГБР задержали Мазепу на польской границе и вручили ему подозрение. Задержание произошло в рамках дела о незаконном завладении землями водного фонда вблизи киевской ГЭС, на которых компании бизнесмена еще с 2012 года возводят коттеджные городки под разными названиями. Через несколько дней Мазепа вышел из СИЗО под залог. Это произошло после того, как апелляционный суд уменьшил размер его залога с 349 млн грн до 21 млн грн.

Сергей Марфут

"В крупном бизнесе Сергей Марфут начинал как руководитель крупного дистрибьютора алкоголя "Днепровинторг", близкого к бывшему заместителю днепропетровского мэра Геннадию Гвоздеву. Позже возглавлял кипрскую компанию, представлявшую интересы владельцев Дрогобычского автокранового завода. Но активная деятельность в Украине за ним в последнее время не замечена", — говорится в материале "Еспресо".

