На його пам’ятник Зеленський виділив власні кошти: як виглядає могила українського космонавта Каденюка

Навколо пам’ятника Каденюку, який відкрили 2020 року, спалахнув скандал

Леонід Каденюк — перший і єдиний космонавт незалежної України, про його життя та кар’єрний шлях зняли документальний фільм. Завдяки Каденюку у відкритому космосі двічі прозвучав наш національний гімн, і попри те, що космонавт пішов із життя рівно сім років тому, 31 січня 2018 року, його досягнення ніколи не будуть забуті.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легендарного українця. Ми також дізналися, коли йому поставили пам’ятник і чому довкола нього спалахнув невеликий скандал.

Чим уславився Леонід Каденюк

Леонід Каденюк народився 1951 року у селі Клішківці у Чернівецькій області у сім’ї сільських вчителів. Але змалку вирішив, що хоче стати космонавтом і впевнено рухався до своєї мрії. У 16 років він вступив до Чернігівського військового авіаційного училища льотчиків, а після його закінчення залишився у ВНЗ і став інструктором й навчав студентів. Також Леонід розвивався у сфері авіації. У 1976 році він опинився серед 9 щасливців, які пройшли перші тури відбору і потрапили до загону космічної системи "Буран". До 1978 року Каденюк був у Центрі підготовки космонавтів ім. Ю. Гагаріна, потім навчався у школі-льотчиків, а 1989 року закінчив Московський авіаційний інститут.

Леонід Каденюк у молодості

Каденюк активно розвивався у цій сфері, входив до радянського загону космонавтів, його політ у космос було заплановано на 1992 рік, але розпад СРСР змінив ці плани, оскільки місію згорнули.

Леонід Каденюк полетів у космос у 1997 році

Леонід повернувся до України, а 1995 року його взяли до складу космонавтів Національного космічного агентства. Згодом його запросили на базу NASA для фінальної підготовки до польоту на американському космічному кораблі "Колумбія". Політ Каденюка у складі міжнародної експедиції відбувся 1997 року і тривав 17 днів.

Леонід Каденюк полетів у космос на кораблі "Колумбія"

У космосі Каденюк досліджував вплив невагомості на три види рослин – ріпу, сою та мох. Він став першим, хто полетів у космос з українським прапором та виконав завдання уряду, завдяки йому у відкритому космічному просторі двічі грав наш національний гімн. Також із собою Каденюк взяв наш прапор і Герб України, портрет та Кобзар Тараса Шевченка.

У космосі Каденюк досліджував вплив невагомості на рослини

Від чого помер Леонід Каденюк і як виглядає його могила

Легендарного українського космонавта не стало 31 січня 2018 року. Каденюк помер на 68-му році життя під час пробіжки в парку, імовірно, від серцевого нападу, викликаного тромбом, що відірвався в судині.

Леонід Каденюк

Поховали Леоніда Каденюка на Байковому цвинтарі. Спочатку на його могилі встановили скромний дерев’яний хрест, а 2020 року йому встановили великий пам'ятник за дорученням президента України Володимира Зеленського. Спочатку він заявив, що фінансування пам’ятника бере на себе держава, потім стало відомо, що на створення монумента спрямують гроші з фонду, створеного родиною Каденюка, і свій внесок у фонд зробив Володимир Зеленський та інші чиновники з його команди.

Пам’ятник Леоніду Каденюку відкрили у 2020 році

Згідно з декларацією Зеленського за 2020 рік, на пам’ятник українському космонавту Леоніду Каденюку президент виділив власні кошти у розмірі 250 тисяч гривень. У грудні 2020 року пам’ятник відкрили.

зеленський виділив особисті гроші на пам’ятник Каденюку

Монумент виготовлений з Покостівського граніту і становить собою фігуру Каденюка в скафандрі. Висота скульптури - 4,2 метра, розміщена вона на чорному колі із 67 золотими зірками.

Як виглядає могила Леоніда Каденюка

Однак навколо пам’ятника спалахнув скандал. Щоб встановити монумент, будівельникам довелося викорчувати калину біля могили актриси Ніли Крюкової, яка привезла її з рідного села та у заповіті прописала, щоб кущ посадили біля могили. Про це розповіла донька Крюкової, яка також зазначила, що пам’ятником Каденюку "задавили" ландшафт, а також краєвид з гори та поховання інших значних українських особистостей.

Леоніда Каденюка поховано на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила першого олігарха незалежної України Щербаня. Він має найвищий пам'ятник на сільському цвинтарі, але без фотографії.