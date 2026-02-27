Такий парад – раз на 14 років: коли в небі вишикуються шість планет одночасно

Унікальне астрономічне шоу можна буде побачити вже цієї суботи – планети одночасно з'являться на вечірньому небосхилі

28 лютого 2026 року українці матимуть рідкісну нагоду спостерігати одне з найефектніших астрономічних явищ останніх десятиліть — так званий "парад планет". Шість планет Сонячної системи одночасно вишикуються дугою на вечірньому небі, і це видовище не повторюватиметься аж до 2040 року.

NASA офіційно використовує для таких явищ термін planetary parade, підкреслюючи їхню рідкісність та видовищність. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Які планети "візьмуть участь"

У параді "візьмуть участь" Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун — вони розташуються вздовж екліптики, уявної лінії, якою Сонце рухається по небосхилу протягом року. Найяскравішими стануть Венера та Юпітер — вони сяятимуть рівним немерехтливим світлом, яке одразу відрізняє планети від зірок. Сатурн і Меркурій також помітні без жодної оптики за умови ясного неба, а от для Урана та Нептуна знадобиться бінокль або телескоп.

Коли та де дивитися в Україні

Найкращий час для спостереження — з 18:00 до 19:30 за київським часом, одразу після заходу сонця, який в Україні припадає приблизно на 17:40–17:50. Більшість планет слід шукати на заході та південному заході: низько над горизонтом зійдуться Венера, Меркурій, Сатурн і Нептун, вище над ними — Уран, а на південному сході яскраво сяятиме Юпітер поруч із майже повним Місяцем.

Для кращого результату варто виїхати за межі міста, де менше світлового забруднення, і обрати місце з відкритим західним горизонтом — без будинків, лісу чи пагорбів, які можуть перекрити огляд.

Чому це явище унікальне

Планети не вирівнюються в ідеальну пряму — це фізично неможливо через різні нахили орбіт. Те, що ми спостерігаємо, є оптичним ефектом: усі шість тіл опиняються в одному секторі небосхилу, утворюючи ефектну дугу. Саме ця рідкісна конфігурація і вражає — востаннє щось подібне можна було побачити понад десять років тому, а наступного разу доведеться чекати до 2040 року.

Якщо 28 лютого буде хмарно

Явище можна спостерігати також 27 лютого та 1 березня, хоч і в менш компактному вигляді. Тож якщо суботнє небо закриють хмари, є шанс наздогнати парад сусідніми днями. Головне — заздалегідь перевіряйте прогноз погоди: ясне небо є абсолютною умовою для спостереження. Парад планет — це нагадування про те, що космос завжди поруч і доступний кожному, хто готовий підняти очі вгору. Не пропустіть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому космос ми бачимо чорним і який він насправді. Відповідь виявилася несподіваною: справа не лише у відстанях, а й у віці Всесвіту, його розширенні та особливостях людського зору.