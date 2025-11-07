"Прорахувався, але де?". Поліцейський, що ховався з мішком грошей в наметі, насмішив українців (фото)

Поліція шукала копа понад 3 доби

Начальника Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який утік із понад 16 млн гривень, знайшли в лісі. Він жив у наметі серед пакетів із готівкою.

Про це повідомили в ДБР. Зазначається, що коп підготувався до тривалого перебування в лісі, адже купив собі навіть зарядну станцію.

Що треба знати:

Рибянський зник в той самий час, коли й зникли майже 400 тисяч доларів з одного з розслідувань

Копа затримали на Рівненщині

Розслідуванням справи зайнялось ДБР, яке вже повідомило цікаві деталі

Затримання Юрія Рибянського

Як повідомили в Бюро, Рибянськй зберігав в кабінеті кошти, які були раніше вилучені його підлеглими під час досудового розслідування. Їх мали передати на відповідальне зберігання до банківської установи. Однак коп цього не зробив, натомість він присвоїв собі майже 16 млн грн та зник.

Не вийшов на роботу начальник поліції 3 листопада, а знайшли його в лісі серед готівки — 6 листопада. Протягом трьох днів він переховувався, спланувавши своє перебування подалі від цивілізації. Адже Рибянський купив бус, намет, зарядну станцію та продукти.

Намет, в якому жив коп

Затримання Юрія Рибянського

Кошти, які вкрав коп

"Під час проведення обшуків автомобіля та "схованки" правоохоронця було виявлено та вилучено понад 12,6 мільйона гривень в іноземній валюті. Правоохоронця затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а також вживаються заходи щодо встановлення, де ділась решта грошей", — кажуть в ДБР.

Зауважимо, що переховування копа в наметі в лісі неабияк розвеселило мережу. Адже чимало людей написали, що "чоловік йшов до успіху", а також, що він трошки прорахувався. Однак його перебування серед понад 12 млн готівки в наметі трошки нагадує мультяшного гусака-мільйонера Скруджа Мак Дака, який буквально купався в золоті.

