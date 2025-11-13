Поліція не допоможе: що робити, якщо сусіди зверху не спускають повітря для опалення

Батареї холодні через сусіда: чи зобов'язаний власник квартири на верхньому поверсі пускати працівників для спуску повітря

Після старту опалювального сезону мешканці багатоквартирних будинків часто стикаються з однаковою проблемою: батареї по стояку залишаються холодними, а доступ до квартири на верхньому поверсі, де потрібно спускати повітря, відсутній.

"Телеграф" розповість, що робити в такій ситуації. Адже в результаті такої бездіяльності кілька квартир змушені тижнями мерзнути, оплачуючи опалення, якого фактично немає.

Чому батареї залишаються холодними і хто за це відповідає

У будинкових чатах і міських групах мешканці описують типову схему: теплопостачальна організація або ЖЕК перекладає відповідальність на власника квартири зверху, який не живе за адресою, не йде на контакт або принципово відмовляється впускати працівників. Частина сусідів вважає, що саме власник "винен у відсутності тепла", інші наполягають, що це зона відповідальності обслуговуючої організації.

Варто наголосити: розповітрення та налагодження роботи системи опалення є обов’язком балансоутримувача будинку або керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ, управляюча компанія), а не окремого власника квартири. Власник може надати доступ до свого житла для робіт, але не зобов’язаний самостійно виконувати складні маніпуляції з системою.

Як діяти мешканцям: що можна вимагати від ЖЕКу та куди скаржитися

Технічно повітря в системі опалення зазвичай стравлюють у верхній точці стояка. У старих будинках із вертикальною розводкою (типові "хрущовки") це часто останній поверх.

Водночас у частині будинків передбачені можливості для продування або спуску повітря з підвалу, техповерху чи через спеціальні крани на стояках. Тобто в багатьох випадках проблему можна вирішити без доступу саме до "проблемної" квартири, якщо обслуговуюча організація готова виконувати свою роботу.

Інформація про продування стояка в багатоквартирному будинку

Базовий алгоритм дій мешканців у такій ситуації виглядає так: звернення до ЖЕКу або керуючої компанії не в усній формі, а через письмову заяву. У зверненні зазначають, що в конкретному стояку відсутнє або неякісне опалення в низці квартир, описують ситуацію з недоступною верхньою квартирою та вимагають розповітрити стояк силами обслуговуючої організації. Ефективнішими є колективні заяви, підписані мешканцями всіх квартир.

Якщо реакції немає, мешканці можуть скаржитися до органів місцевого самоврядування, на гарячі лінії міських служб, у профільні департаменти ЖКГ. Практика показує, що після втручання міської влади або контролюючих структур ЖЕКи зазвичай знаходять технічні рішення — продувають стояки з підвалу чи інших точок доступу і відновлюють циркуляцію тепла.

Окремий важливий крок — фіксація факту відсутності опалення. Для цього представники ЖЕКу або керуючої компанії мають вийти на місце, зафіксувати низьку температуру в приміщеннях та холодні батареї й скласти відповідний акт. На підставі такого акта мешканці мають право вимагати перерахунок плати за опалення за період, коли послуга надавалася неякісно або фактично не надавалася.

Чи може допомогти поліція і як вирішити проблему надовго

Залучення поліції в подібних ситуаціях має обмежені можливості. Правоохоронці не можуть примусово відкривати квартиру лише через відсутність тепла в стояку. Примусовий доступ можливий у випадках аварійних ситуацій, коли є пряма загроза життю або майну (потоп, витік газу, підозра на НС у квартирі). У решті випадків конфлікт щодо опалення та повітря в батареях залишається в площині відносин між мешканцями та обслуговуючою організацією.

Довгостроково проблему залежності цілого стояка від однієї квартири можна вирішити технічно. У будинках, де постійно виникають подібні ситуації, спеціалісти рекомендують виносити крани для спуску повітря на сходові клітки або в загальні технічні приміщення, а також встановлювати автоматичні повітровідвідники у верхніх точках системи. Такі роботи потребують проєктних рішень, узгодження співвласників та фінансування, але в перспективі знімають постійний конфлікт "стояк проти однієї квартири".

