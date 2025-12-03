Роздача бургерів у Тернополі перетворилася на хаос: є постраждалі діти, поліція вже відреагувала (відео)

Юрба швидко стала некерованою

Багато дітей шкільного віку прийшло на зустріч із тернопільським блогером Максом Рідним. Він роздавав бургери від однієї з мереж доставок суші.

Акція відбулася на Театральному майдані у Тернополі. Про це повідомляє регіональна філія телеграм-каналу "Труха".

Що треба знати

Поліція зафіксувала два випадки травмування дітей

Медики доправили постраждалих до лікарні

Акцію організували як рекламу мережі суші

Медійник нібито кинув бургери прямо в натовп, як тваринам, пишуть у пабліку, посилаючись на свідчення підписників, які були присутні на заході.

Натовп оскаженів від безкоштовних бургерів, внаслідок чого, як підкреслюється, люди почали "ходити один по одному".

Одній дівчині нібито зламали ногу, а інші діти вибігали з юрби у сльозах, йдеться у дописі.

Один з відвідувачів дійства на ім'я Валера розповів у коментарях, що його мало не затоптали, коли він впав на землю. До того ж у нього поцупили головний убір.

"Кепку вкрали, Marc O’Polo, шкода, але добре, що живий", — зазначив хлопець та додав, що нібито отримав перелам руки.

Про акцію, яка має тривати три дні, напередодні повідомляв сам блогер, закликавши своїх підписників брати у ній активну участь. У перший день сотню одиниць "сендвичів" роздавав якраз Рідний, передавши естафету іншим колегам по "цеху" — Неонову та Іншому.

Варто зазначити, що у мережі, яку рекламував блогер, найдешевші суші бургери, з крабом та куркою, коштують 250 грн. Найдорожчою позицією є бургер з креветкою — він коштує 380 грн.

Найдешевші бургери

Найдорожчий бургер

Реакція поліції

У відділ комунікації поліції Тернопільської області повідомили, що рекламну кампанію фірмі, що займається приготуванням суші, проводив 20-річний тернополянин, який позиціонує себе як блогер.

Під час акції підлітки почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовний бургер. На даний час правоохоронці задокументували два факти отримання неповнолітніми дівчатами тілесних ушкоджень. Діти доправлені до медичних закладів. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Поліція встановлює обставини події, проводиться перевірка.

