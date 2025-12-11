У Польщі святкового ведмедика "запідозрили" у підтримці України: нині інсталяція вже нагадує про інше (фото)

У Польщі намагаються уникати блакитно-жовтих кольорів

У Польщі у Перемишлі на одній з новорічних декорацій було змінено кольори. Адже жовтий ведмедик з синім шарфом нагадував прапор України, тому міська влада вирішила це виправити.

Ведмідь у Польщі з синім шарфом

Як зазначив мер Перемишля Войцех Бакун, спочатку ведмедик мав синій шарфик і кілька днів стояв з ним. Але чимало польських активістів протестували, вимагаючи, змінити проукраїнські кольори на більш нейтральні.

"Невелика зміна гардероба, щоб помилкові асоціації не затьмарили магію свята", — йдеться у повідомленні.

Пост Бакуна про ведмедя в Перемишлі

Пост про зміну кольору шарфа

Таким чином шарфик зробили червоним, задовольнивши вимоги поляків. Однак тепер це поєднання кольорів може нагадувати прапори й інших країн.

Ведмідь у Польщі, якому замінили шарф

Які асоціації викликає новий колір шарфика ведмедика в Перемишлі

Першим, що спадає на думку більшості, коли вони бачать червоний та жовтий може бути прапор Іспанії. Адже самі такі кольори він має. Окрім того, червоно-жовтий прапор ще має столиця Польщі Варшава.

Прапор Варшави

Прапор Іспанії

Додамо, що є пляжні прапори, які залежно від кольору щось означають. До прикладу, червоний — попередження, заборона заходити у воду та наближатись до узбережжя. Синій же символізує попередження про небезпеку з боку морських тварин.

Червоний прапор на пляжі

