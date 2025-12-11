У Польщі святкового ведмедика "запідозрили" у підтримці України: нині інсталяція вже нагадує про інше (фото)
У Польщі намагаються уникати блакитно-жовтих кольорів
У Польщі у Перемишлі на одній з новорічних декорацій було змінено кольори. Адже жовтий ведмедик з синім шарфом нагадував прапор України, тому міська влада вирішила це виправити.
Що треба знати:
- Наразі ведмедику зробили шарф червоного кольору
- Ключовим фактором до зміни кольору стали протести польських активістів
- Польща намагається уникати занадто проукраїнських кольорів у декораціях
Як зазначив мер Перемишля Войцех Бакун, спочатку ведмедик мав синій шарфик і кілька днів стояв з ним. Але чимало польських активістів протестували, вимагаючи, змінити проукраїнські кольори на більш нейтральні.
"Невелика зміна гардероба, щоб помилкові асоціації не затьмарили магію свята", — йдеться у повідомленні.
Таким чином шарфик зробили червоним, задовольнивши вимоги поляків. Однак тепер це поєднання кольорів може нагадувати прапори й інших країн.
Які асоціації викликає новий колір шарфика ведмедика в Перемишлі
Першим, що спадає на думку більшості, коли вони бачать червоний та жовтий може бути прапор Іспанії. Адже самі такі кольори він має. Окрім того, червоно-жовтий прапор ще має столиця Польщі Варшава.
Додамо, що є пляжні прапори, які залежно від кольору щось означають. До прикладу, червоний — попередження, заборона заходити у воду та наближатись до узбережжя. Синій же символізує попередження про небезпеку з боку морських тварин.
