У Польщі святкового ведмедика "запідозрили" у підтримці України: нині інсталяція вже нагадує про інше (фото)

Тетяна Крутякова
Ведмідь, якому змінили колір шарфика Новина оновлена 11 грудня 2025, 07:11
Ведмідь, якому змінили колір шарфика. Фото Колаж "Телеграфу"

У Польщі намагаються уникати блакитно-жовтих кольорів

У Польщі у Перемишлі на одній з новорічних декорацій було змінено кольори. Адже жовтий ведмедик з синім шарфом нагадував прапор України, тому міська влада вирішила це виправити.

Що треба знати:

  • Наразі ведмедику зробили шарф червоного кольору
  • Ключовим фактором до зміни кольору стали протести польських активістів
  • Польща намагається уникати занадто проукраїнських кольорів у декораціях
Ведмідь у Польщі з синім шарфом
Ведмідь у Польщі з синім шарфом

Як зазначив мер Перемишля Войцех Бакун, спочатку ведмедик мав синій шарфик і кілька днів стояв з ним. Але чимало польських активістів протестували, вимагаючи, змінити проукраїнські кольори на більш нейтральні.

"Невелика зміна гардероба, щоб помилкові асоціації не затьмарили магію свята", — йдеться у повідомленні.

У Польщі змінили колір шарфа ведмедя, щоб не нагадував прапор України
Пост Бакуна про ведмедя в Перемишлі
У Польщі змінили колір шарфа ведмедя, щоб не нагадував прапор України
Пост про зміну кольору шарфа

Таким чином шарфик зробили червоним, задовольнивши вимоги поляків. Однак тепер це поєднання кольорів може нагадувати прапори й інших країн.

Ведмідь у Польщі, якому замінили шарф
Ведмідь у Польщі, якому замінили шарф

Які асоціації викликає новий колір шарфика ведмедика в Перемишлі

Першим, що спадає на думку більшості, коли вони бачать червоний та жовтий може бути прапор Іспанії. Адже самі такі кольори він має. Окрім того, червоно-жовтий прапор ще має столиця Польщі Варшава.

Прапор Варшави
Прапор Варшави
Прапор Іспанії
Прапор Іспанії

Додамо, що є пляжні прапори, які залежно від кольору щось означають. До прикладу, червоний — попередження, заборона заходити у воду та наближатись до узбережжя. Синій же символізує попередження про небезпеку з боку морських тварин.

Червоний прапор на пляжі
Червоний прапор на пляжі

