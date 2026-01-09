У 72 роки виглядають надто ідеально? Чому волосся Бріжит Макрон вважають несправжнім

Зачіска Бріжит завжди виглядає бездоганно

Бріжит Макрон, яку підозрюють у зміні статі, є однією з найобговорюваніших перших леді світу. Зокрема, увагу громадськості привертає її зачіска, яка, на думку багатьох, може бути перукою.

Волосся Бріжит завжди виглядає бездоганно. У матеріалі Oxealondon зазначили, що багатьох бентежить той факт, що її зачіска виглядає надто ідеально у 72 роки.

Чи носить Бріжит Макрон перуку?

Фірмовий боб Бріжит Макрон, що переливається від платинового до золотистого блонду, завжди виглядає бездоганно. Але саме ця бездоганність і стала приводом для активних обговорень у мережі.

Чи носить перуку Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що зачіска Бріжит Макрон практично не змінюється з роками. Деякі коментатори писали, що "так не виглядає волосся 72-річної жінки", інші порівнювали свіжі фотографії з кадрами п’ятирічної давності та відзначали відсутність помітних вікових змін у текстурі та щільності волосся.

Зачіска Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Деякі користувачі Reddit збільшували знімки, а б’юті-блогери почали розглядати фото великим планом, висуваючи припущення про можливі зміни лінії росту волосся та розширення проділу.

На тлі цього в мережі з’явилися здогади про те, що перша леді може використати перуку. Однак жодних підтверджень цим версіям немає. Бріжит Макрон ніколи публічно не коментувала подібні чутки, а переконливих доказів їхньої правдивості не існує.

Бріжтт Макрон у 2018 та 2025 році, Фото: Getty Images

На фотографіях, зроблених у молодості, волосся Бріжит виглядає не дуже густим і об’ємним. Тому, ймовірно, зараз вона використовує перуку з натурального волосся, завдяки якому її зачіска виглядає такою густою і завжди доглянутою. Але по суті всі підозри будуються виключно на візуальних спостереженнях.

Бріжит Макрон у молодості

"Телеграф" писав раніше, навіщо Бріжит Макрон користується парфумом президента Франції. Вона любить чоловічий аромат не просто так?