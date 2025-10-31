Помітно постаріла, але не виглядає на 72: як змінилася Бріжит Макрон за 18 років шлюбу

Бріжит вийшла заміж за Еммануеля Макрона у 2007 році, коли їй було 52

Бріжит Макрон, яка нібито приховує, що народилася чоловіком, — перша леді Франції і колишня вчителька Еммануеля Макрона, яка стала однією із найпопулярніших жінок Європи. Зараз їй 72 роки і варто визнати, що з моменту весілля вона не сильно змінилася зовнішньо, хоч і помітно постаріла.

Що варто знати

Бріжит старша за свого чоловіка Еммануеля Макрона на 24 роки. Вона має гарний вигляд і струнку фігуру

За 18 років шлюбу перша леді дещо змінилася зовнішньо, але не погладшала і вона має секрет тримання себе у формі

Історія кохання Бріжит та Еммануеля Макронів

До шлюбу з Еммануелем Бріжит була викладачкою театрального гуртка та французької мови і літератури, дружиною банкіра і матір’ю трьох дітей. Саме у школі вона й познайомилася з майбутнім чоловіком — він був однокласником її доньки. Жінці тоді було 39 років, а Макрону — 15.

Бріжит та Еммануель Макрон у перші роки знайомства

Вони зблизилися під час репетицій постановки "Мистецтво комедії". Вже тоді Еммануель заявив вчительці: "Що б ви не робили, я одружуся з вами". Так і сталося — у 2007 році вони зіграли весілля.

Бріжит та Еммануель Макрон у день свого весілля

Після одруження Бріжит ще кілька років викладала французьку мову та літературу в престижному приватному навчальному закладі у Парижі. Однак коли кар’єра Еммануеля пішла вгору і він став міністром економіки Франції у 2014 році, його дружина звільнилася зі школи і долучилася до його політичної діяльності.

Еммануель Макрон з дружиною Бріжит

У свої 72 перша леді Франції має прекрасний вигляд — вона струнка, завжди стильна та елегантна. Бріжит зізнавалася, що секрет її фігури у щоденних занять спортом та здоровому харчуванні.

"Я займаюся спортом півгодини на день — сама, без тренера — харчуюсь збалансовано і присвячую час письму та читанню", — розповіла перша леді Франції

Бріжит Макрон та Еммануель Макрон на обкладинці журналу

Гійом, Гомес, колишній шеф-кухар Єлисейського палацу зізнавався, що вимоги у харчуванні першої леді було лише дві — десять фруктів та овочів на день та жодної нездорової їжі.

Бріжит Макрон та Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналісти розкопали новий факт про те, що Бріжит Макрон — чоловік. Перша леді вже подала через свого адвоката скаргу.