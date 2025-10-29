Бріжит Макрон почала змінювати зовнішній вигляд і не тільки на тлі чуток про те, що вона чоловік

Бріжит постійно "зазнає атак"

Останні роки Бріжит Макрон стикається з цькуванням через чутки про те, що нібито народилася чоловіком. Нова хвиля пліток спалахнула після того, як на податковому порталі Франції її зареєстрували під чоловічим ім’ям. І ці скандали негативно вплинули на її здоров’я.

Що відомо:

Першу леді Франції Бріжит Макрон звинувачують у тому, що вона нібито приховує те, що народилася чоловіком. І ці чутки сильно впливають на її здоров’я та емоційний стан

Бріжит Макрон була змушена змінити стиль і ретельно стежити за своєю поведінкою, щоб уберегти себе від нової порції чуток

Чутки про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком, не вщухають, а швидше набирають обертів на тлі судового процесу. Першу леді Франції вже давно піддають жорсткій онлайн-травлі, і нові атаки серйозно відбиваються на її стані здоров’я.

Бріжит Макрон страждає через наклеп по зміні статі, Фото: Getty Images

За словами доньки Бріжит, через постійний тиск її мати змушена ретельно стежити за кожною своєю публічною появою. Їй довелося змінити стиль, стежити за своїми позами та манерою поведінки, щоб її образ не спотворили та не використовували для нових чуток.

Брижіт уважно стежить за своїм одягом та манерами, Фото: Getty Images

Перша леді Франції дуже переживає через жахливі речі, які про неї говорять. Особливо через те, що ці чутки дійшли до її онуків і їх почали дражнити у школі.

Важливо було прийти сьогодні й показати, якої шкоди це завдало. Я хотіла розповісти про те, як змінилося її життя після "постійних атак" Тіфен Озьєр

Здоров’я Бріжит Макрон погіршилося, Фото: Getty Images

Зазначимо, що чутки про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком і пройшла процедуру по зміні статі з’явилися кілька років тому. Сім’я Макронів не стала ігнорувати масштабну компанію з цькування першої леді Франції й розпочала судові процеси проти тих, хто розпускає ці плітки. У суді розглядається справа десяти обвинувачених (вісьмох чоловіків та двох жінок) і якщо їх провина буде доведена, то вони отримають до двох років ув’язнення.

