У 16 років був охоплений пристрастю до заміжньої Бріжит: що відомо про пікантний роман, написаний Макроном

У романі юний Макрон описав початок їхніх стосунків

Президент Франції Еммануель Макрон закохався в Бріжит, коли вона була його вчителькою. І в 16 років, переповнений почуттями, написав про неї пікантний роман.

Що відомо:

Історія кохання Еммануеля Макрона та Бріжит почалася у стінах ліцею, коли йому було 15 років;

У юності Макрон написав пікантний роман, у якому описав зародження їхніх стосунків із Бріжит, змінивши імена персонажів

Макрон у юності написав інтимний роман про Бріжит

У 2018 році, напередодні виходу автобіографічної книги "Brigitte Macron, l’affranchie", стало відомо, що майбутній президент Франції Еммануель Макрон у 16 років написав інтимний роман.

Макрон закохався у Бріжит у 16 років, Фото: Getty Images

Його сторінки були присвячені початку їхніх стосунків з Бріжит, яка на той момент була його вчителькою і була одружена.

Макрон написав пікантний роман про свою дружину, Фото: Getty Images

Про роман розповіла сусідка Макрона, яка допомогла підлітку надрукувати рукопис, що налічував близько 300 сторінок. Імена персонажів були змінені, але, за словами жінки, ця розповідь була злегка непристойна:

То справді був сміливий роман, трохи пікантний! Імена були придумані, але, я думаю, він хотів висловити те, що відчував на той час Сусідка Макрона

Сусідка президента Франції копію не зберегла, тому текст роману ніде не був опублікований та показаний. Сам Макрон не давав із цього приводу жодних коментарів.

Бріжит та Еммануель Макрон, Фото: Getty Images

