Любить чоловічий аромат не просто так? Навіщо Бріжит Макрон користується парфумом президента Франції

Макрон віддає перевагу парфуму Dior Eau Sauvage

Бріжит Макрон залишається однією з найбільш обговорюваних перших леді світу, особливо на тлі чуток про те, що вона народилася чоловіком. Інтригу підігрівають і несподівані деталі особистого життя, наприклад її звичка іноді користуватися чоловічими духами.

Що відомо:

Бріжит Макрон останні кілька років зазнає жорстокого цькування через чутки, що вона нібито народилася чоловіком

У книзі "Трагедія Єлисейського палацу" розповіли, що Бріжит іноді користується парфумом свого чоловіка Еммануеля Макрона

Чому Бріжит Макрон користується парфумом свого чоловіка

Деталі особистого життя президента Франції та його дружини Бріжит стали відомі громадськості завдяки книзі "Трагедія Єлисейського палацу". Зокрема, в ній розповідається про те, що Емманюель Макрон дуже любить аромат парфумів Dior Eau Sauvage і наносить їх так багато, що помічники відчувають його "присутність" ще до того, як він увійде до кімнати.

Бріжит та Еммануель Макрон, Фото: Getty Images

Менш звиклі до цього гості можуть бути вражені квітковим та мускусним ароматом, водночас вишуканим та потужним. Це є сигналом: президент знаходиться в будівлі йдеться у книзі

Як виявилося, його дружина Бріжит також іноді користується цим ароматом, щоб "відчувати" чоловіка, коли вони на відстані:

Це не заважає їй, коли він іноді летить за кордон на кілька днів, дозволяти собі невелику кокетливість: злегка розпорошувати його парфуми на себе… щоб відчувати, що її чоловік не так далеко журналіст Олів’є Бомон

Брижіт користується парфумом чоловіка, Фото: Getty Images

Автор книги зазначає, що така особиста деталь може вказувати на те, що між президентом Франції та його дружиною є глибокі стосунки. Можливо, такий ритуал допомагає їм підтримувати "вогник" на відстані.

"Телеграф" писав раніше, що Макрон у 16 років написав пікантний роман про пристрасть до заміжньої Бріжит. Що про це відомо.