В 72 года выглядят слишком идеально? Почему волосы Брижит Макрон считают ненастоящими

Прическа Брижит всегда выглядит безупречно

Брижит Макрон, которую подозревают в смене пола, является одной из самых обсуждаемых первых леди мира. В частности, внимание общественности привлекает ее прическа, которая, по мнению многих, может оказаться париком.

Волосы Брижит всегда выглядят безупречно. В материале Oxealondon отметили, что многих смущает тот факт, что ее прическа выглядит слишком идеально в 72 года.

Носит ли Брижит Макрон парик?

Фирменный боб Брижит Макрон, переливающийся от платинового до золотистого блонда, всегда выглядит безупречно. Но именно эта безупречность и стала поводом для активных обсуждений в сети.

Носит ли парик Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что прическа Брижит Макрон практически не меняется с годами. Некоторые комментаторы писали, что "так не выглядят волосы 72-летней женщины", другие сравнивали свежие фотографии с кадрами пятилетней давности и отмечали отсутствие заметных возрастных изменений в текстуре и плотности волос.

Прическа Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Некоторые пользователи Reddit увеличивали снимки, а бьюти-блогеры начали рассматривать фото крупным планом, выдвигая предположения о возможных изменениях линии роста волос и расширении пробора.

На фоне этого в сети появились догадки о том, что первая леди может использовать парик. Однако никаких подтверждений этим версиям нет. Брижит Макрон никогда публично не комментировала подобные слухи, а убедительных доказательств их правдивости не существует.

Брижит Макрон в 2018 и 2025 году, Фото: Getty Images

На фотографиях, сделанных в молодости, волосы Брижит выглядят не очень густыми и объемными. Поэтому, вероятно, сейчас она использует парик из натуральных волос, благодаря которым ее прическа выглядит такой густой и всегда ухоженной. Но по сути, все подозрения строятся исключительно на визуальных наблюдениях.

