Жив не за коштами... Українському біженцю у Швейцарії доведеться виплатити величезну суму

Суд визнав його життя надто розкішним

У Швейцарії 40-річного біженця з України зобов’язали повернути десятки тисяч євро соцвиплат. На думку суду, він вів дуже розкішне життя для отримання допомоги від держави.

Про це повідомляє місцеве видання 24 heures. Наприклад, у Швейцарії одержувач соцвиплат не може володіти автомобілем.

40-річний чоловік прибув у кантон Во улітку 2022 року і став отримувати соціальну допомогу. Українські біженці у Швейцарії мають відповідати суворим вимогам, щоби отримати виплати. Наприклад, продати свій автомобіль заздалегідь.

Тим часом в українця був Porsche Cayenne вартістю понад 37 тисяч франків (приблизно 38 тисяч євро). Крім того, він здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу.

Porsche Cayenne

За даними видання, під час цих поїздок було понесено значні витрати. Гроші, переважно в євро, також були внесені на різні рахунки.

І хоча відповідач стверджував, що друзі попросили його зайнятися організацією відпочинку і він бронював квитки для них, суд не повірив його доказам.

Тепер українець має повернути 67 336,20 швейцарських франків (близько 69 тисяч євро) незаконно одержаної допомоги.

На думку суддів, він не зміг довести, що справді потребує матеріальної допомоги. "У підсудного явно є необхідні засоби для забезпечення себе", – сказав суддя.

Нагадаємо, термін дії директиви про тимчасовий захист Євросоюзу для 4 мільйонів біженців з України спливає 4 березня 2027 року. До цього моменту держави-члени ЄС мають знайти рішення, як перейти до наступного етапу допомоги українським громадянам, які залишили свій будинок.