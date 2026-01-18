Жил не по средствам... Украинскому беженцу в Швейцарии придется выплатить огромную сумму

Суд признал его жизнь слишком роскошной

В Швейцарии 40-летнего беженца из Украины обязали вернуть десятки тысяч евро соцвыплат. По мнению суда, он вел слишком роскошную жизнь для получения помощи от государства.

Об этом сообщает местное издание 24 heures. Например, в Швейцарии получатель соцвыплат не может владеть автомобилем.

40-летний мужчина прибыл в кантон Во летом 2022 года и стал получать социальную помощь. Украинские беженцы в Швейцарии должны соответствовать строгим требованиям, чтобы получить выплаты. Например, продать свой автомобиль заранее.

Между тем, у украинца был Porsche Cayenne стоимостью более 37 тысяч франков (примерно 38 тысяч евро). Кроме того, он совершил несколько поездок в Австрию, Францию, Италию, Германию, Португалию, Бельгию и Люксембург.

Porsche Cayenne

По данным издания, во время этих поездок были понесены значительные расходы. Деньги, в основном в евро, также были внесены на различные счета.

И хотя ответчик утверждал, что друзья попросили его заняться организацией отдыха и он бронировал билеты для них, суд не поверил его доводам.

Теперь украинец должен вернуть 67 336,20 швейцарских франков (около 69 тысяч евро) незаконно полученного пособия.

По мнению судей, он не смог доказать, что действительно нуждается в материальной помощи. "У подсудимого явно есть необходимые средства для обеспечения себя", – сказал судья.

Напомним, срок действия директивы о временной защите Евросоюза для 4 миллионов беженцев из Украины истекает 4 марта 2027 года. К этому моменту государства-члены ЕС должны найти решение, как перейти к следующему этапу помощи украинским гражданам, покинувшим свой дом.