Одна з країн Європи змінила правила прийому біженців з України: дипломат пояснив причину

У цій країні українські біженці становлять 1,5% населення

Протягом двох з половиною років переважна більшість осіб, які приїжджали з України, отримували тимчасовий колективний захист у Норвегії, і влада не розглядала кожну заяву індивідуально.

Однак з кінця вересня 2024 року українці, які прибувають до Норвегії з шести регіонів України, які вважаються безпечними, підпадають під так звані "стандартні правила надання притулку". На сьогоднішній день це стосується шести областей України: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської.

Таким чином, жителі цих областей не отримуватимуть захист в Норвегії автоматично по прибуттю, а проходитимуть через індивідуальну оцінку їхньої потреби в захисті. За результатом розгляду кожної зі справ, українці з цих територій можуть отримати відмову в наданні притулку з боку Норвегії.

Таке рішення норвезької влади в матеріалі "Телеграфу" "Норвегія так сильно підтримує Україну з трьох причин. Та чи може робити більше?" пояснив Ігор Головченко — Тимчасовий повірений у справах України в Норвегії.

"Це частина зусиль норвезького уряду, спрямована на регулювання кількості біженців, які продовжують прибувати з України. Їхня кількість щомісячно, щотижнево не є сталою. Вона то збільшується, то зменшується.

Я прибув в Осло у вересні минулого року, і це був один з великих піків, від якого норвежці просто були в шоці. Тисяча людей приїжджала кожного тижня в країну з населенням п’ять мільйонів. Виникали питання, чи здатна країна прийняти таку кількість людей. Зараз в Норвегії приблизно 76 тисяч українських біженців — це півтора відсотка населення", — пояснив дипломат.

За його словами, українським біженцям у країні надають житло та грошову допомогу, а також можливість пройти мовні курси.

"Людина приїжджає і може ходити вчити норвезьку, отримувати достатньо велику суму допомоги, яка дозволяє пристойно жити. Тобто не треба одразу бігти й шукати найгіршу роботу, а можна вивчити мову і подаватися на якусь кращу посаду. Це одна з причин, чому люди продовжують їхати сюди.

Уряд, відповідно, намагається якимись заходами стримати цей потік. Рішення про шість, так би мовити, безпечних західних областей України — це частина цього. Такий критерій не є ідеальним, але є простим. Я контактував з Департаментом міграції та Міністерством юстиції, і насправді немає легких альтернатив, яким чином вони могли б якось зменшити кількість людей", — додав Ігор Головченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи зможуть українці за кордоном отримати "тисячу Зеленського".