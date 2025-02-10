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Українські біженці виїжджають з Польщі. Чому та куди вони перебираються

Автор
Олена Руденко
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Автор
Українські біженці на вокзалі
Українські біженці на вокзалі. Фото wiadomosci.onet

Кількість українських біженців скоротилася до 983 880 осіб

Українці, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, масово переїжджають до Німеччини. Згідно з останніми даними Європейського статистичного бюро (Євростат) Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у Європейському Союзі, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.

Як пише inPoland, Євростат зафіксував, що на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 мільйона українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це становить майже третину (27,2%) від загальної кількості таких статусів у Європейському Союзі. Водночас у Польщі кількість українських біженців скоротилася до 983 880 осіб, тоді як у 2022 році перевищувала 1,3 мільйона.

Чехія посідає третє місце серед європейських країн за чисельністю українських біженців, прихистивши 379 тисяч осіб. В останній час помітна міграція українців з країн Центральної та Східної Європи до західних та південних регіонів континенту.

Німеччина приваблює українських біженців, які переїжджають туди з Польщі, кращими умовами життя. Там вищі зарплати, більші соціальні виплати та розвиненіша система охорони здоров'я.

До переїзду з Польщі українців також спонукають обмеження доступу до соціальних програм, зміни в освітній сфері Польщі та економічні умови. Така ситуація змушує європейські країни переглядати свої довгострокові стратегії щодо інтеграції та допомоги біженцям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців, що знайшли прихисток від війни у Польщі, можуть позбавити виплат 800+ та безплатної медичної допомоги. Проте це загрожує лише тим нашим співгромадянам, хто офіційно не працює.

Теги:
#Німеччина #Біженці #Польща #Українці