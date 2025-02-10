Українські біженці виїжджають з Польщі. Чому та куди вони перебираються

Кількість українських біженців скоротилася до 983 880 осіб

Українці, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, масово переїжджають до Німеччини. Згідно з останніми даними Європейського статистичного бюро (Євростат) Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у Європейському Союзі, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.

Як пише inPoland, Євростат зафіксував, що на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 мільйона українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це становить майже третину (27,2%) від загальної кількості таких статусів у Європейському Союзі. Водночас у Польщі кількість українських біженців скоротилася до 983 880 осіб, тоді як у 2022 році перевищувала 1,3 мільйона.

Чехія посідає третє місце серед європейських країн за чисельністю українських біженців, прихистивши 379 тисяч осіб. В останній час помітна міграція українців з країн Центральної та Східної Європи до західних та південних регіонів континенту.

Німеччина приваблює українських біженців, які переїжджають туди з Польщі, кращими умовами життя. Там вищі зарплати, більші соціальні виплати та розвиненіша система охорони здоров'я.

До переїзду з Польщі українців також спонукають обмеження доступу до соціальних програм, зміни в освітній сфері Польщі та економічні умови. Така ситуація змушує європейські країни переглядати свої довгострокові стратегії щодо інтеграції та допомоги біженцям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців, що знайшли прихисток від війни у Польщі, можуть позбавити виплат 800+ та безплатної медичної допомоги. Проте це загрожує лише тим нашим співгромадянам, хто офіційно не працює.