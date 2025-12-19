Курйози, ганьба та абсурд. Путін підбив підсумки року і знову став посміховиськом (фото, відео)

Деякі питання вганяли у ступор Путіна у ступор

У Гостиному дворі в Москві 19 грудня російський голова Володимир Путін підбиває підсумки року в суміщеному форматі прямої лінії, де йому можуть ставити запитання. Не обійшлося без курйозів та, очікувано, абсурдних заяв зірки цього заходу.

Що потрібно знати:

Сцена в залі нагадувала труну, а присутні нарядилися, ніби на похорон

Путін назвав Володимира Зеленського "талановитим артистом", але сам же і зганьбився

У прямому ефірі виникали незручні питання, які називали захід "цирком"

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі головні смішні моменти, а також до безумства безглузді заяви Путіна. До речі, народ не надто й підтримав захід, ставлячи питання, які ставили у ступор самого Путіна.

Сцена у вигляді труни та жінки в кокошниках

Ще до того, як Путін став мовити свої марення на російську аудиторію, у мережі звернули увагу на смішну деталь — сцена в приміщенні зроблена буквально у вигляді труни. А учасники та обслуговуючий персонал переважно одягнені у чорний одяг.

Таким чином, те, що відбувається у Гостиному дворі, більше нагадує не підсумкове політичне шоу, а траурну церемонію.

Не можна й не згадати кумедних образів деяких учасниць — на їхніх головах були кокошники.

Підсумки року у Москві

"Він же артист"

Путін прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Куп’янська. При цьому він заявив, що глава держави "талановитий артист".

"Він же артист і артист талановитий. Я говорю без усякої іронії. Ми знаємо це за його фільмами ще за старих часів. Тут нічого незвичайного немає. Кажуть, він зараз трохи по-іншому виглядає. Але справа не в цьому. Стела знаходиться від самого міста на відстані кілометра десь. Ну чого стояти на порозі? Заходь у будинок. Якщо вже Куп'янськ під їх контролем", — заявив Путін.

Іронічно, але у своїй промові він заявив, що Куп’янськ нібито перебуває під контролем російських військових. Цікаво, що, очевидно, йому не повідомили, що ситуація протилежна, адже у місті справді напружена ситуація і попри це туди нещодавно навіть приїжджав український президент Володимир Зеленський.

Крім того, на картах DeepState видно, що Куп’янськ не перебуває під окупацією ворога.

Куп'янськ на карту

"Ми хочемо миру і добити цю гадину"

У ході виступу російський глава наголошує на тому, що РФ нібито готова добиватися миру і не хоче воєн наступного року:

"Нам теж дуже хотілося б, щоб наступного року ми жили в умовах миру і без будь-яких військових конфліктів".

Але водночас Путін вигадує і цілий твір про "бандерівців", які нібито творили звірства. З його вуст вилетіло таке:

"Ми коли подивилися, що вони творили з цивільним населенням — у нас просто руки сверблять і ми готові йти далі й добивати цю гадину".

Варто додати, що подібні казки Путіну нібито доніс один із військових. Ось тільки проблема в тому, що говорити на велику аудиторію він соромиться, бо розповів це лише особисто Путіну, а вже кремлівський голова розповів усім.

"Там і бабусь розстрілювали та коптерами вбивали", — озвучив свою вигадку Путін.

Курйозні повідомлення у прямому ефірі

На зустрічі ставити питання могли й глядачі, і журналісти через сайт програми moskva-putinu.ru. Їх виводили на великий екран.

Однак не всі росіяни ставили лише ті питання, які хотів слухати Путін.

Так, наприклад, його запитали, чому люди в Росії живуть гірше за папуасів, про те, навіщо він бреше про захоплення Куп’янська, а саму "пряму лінію" взагалі назвали цирком.

"Чому простий народ живе гірше за папуасів?"

"Де душа Сталіна — у раю чи пеклі?"

"Не пряма лінія, а цирк"

"У Куп’янську ВСУшники е**т вас і у хвіст і в гриву. А ви кажете, що місто все наше. Навіщо брешете?"

Питання Путіну

Мирні переговори

Що цікаво, свою промову Путін буквально почав із розмов про Україну. І хоча його запитали про мирні переговори, він почав мовити про Майдан.

Секретна зброя

Путін нібито жартома назвав міжзоряну комету 3I/ATLAS російською секретною зброєю. Однак потім швидко виправив це і заявив, що загрози немає:

"Місяць від нас знаходиться на відстані 400 тис. км. А об’єкт, про який ви говорите, знаходиться на відстані сотень мільйонів кілометрів. Пошлемо його до Юпітера і на початку наступного року комета покине сонячну систему".

Нові "спецоперації"

Ще один кумедний момент полягав у заяві Путіна про нові спецоперації. Він "заспокоїв", що нібито не має наміру проводити нові спецоперації, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не "надуватимуть".

Неодноразово йшлося про те, що Путін може спробувати напасти на Європу. Але сам він заявив, що це нібито "нісенітниця".

"Це західні політичні діячі створили поточну ситуацію, вони нагнітають обстановку. Ну що, ми збираємося нападати на Європу, чи що? Ну що за нісенітниця! Робиться це через внутрішньополітичні міркування і для того, щоб створити образ ворога. У Європі створюють образ ворога з Росії, щоб прикрити помилки, які ви не зробите, якщо системно здійснюються. надули з розширенням НАТО на Схід", — висловився Путін.

Зухвалість у бік Рютте

Встиг висловитися Путін і у бік генерального секретаря НАТО Марка Рютте. При цьому його заява прозвучала досить зухвало:

"Рютте розумна людина, я знаю, розумний, системний, ефективний прем’єр-міністр був… але що він несе? Мені так хочеться запитати: "слухай, чого ти говориш про війну з Росією? Готуватися треба до війни з Росією?". Вони готуються до війни з Росією. Ну читати щось вмієш? читай нову стратегію нацбезпеки США", — висловився Путін.

Крім того, він заявив, що нібито "не Росія воює із Заходом, а Захід з Росією".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал Микола Маломуж пояснив, як завдати суперудару по Путіну.