Путін і труна. На прямій лінії з главою Кремля помітили цікавий знак (фото)
Деякі учасники були у кокошниках
У Москві у Гостиному дворі йде підготовка до проведення "Підсумків року з Володимиром Путіним", де головною зіркою буде російський голова. Проте оформлення залу та загальна атмосфера викликали неоднозначну реакцію у соцмережах.
Що потрібно знати:
- Кадри підготовки з’явилися 19 грудня — фото публікують росЗМІ
- Сцена виконана в темних тонах і формою нагадує труну
- Більшість учасників та обслуговуючого персоналу одягнені у темний одяг
Відповідні кадри вдень 19 грудня почали оприлюднювати російські видання. Користувачі звернули увагу на похмурий інтер’єр майданчика: сцена формою нагадує труну, а учасники та обслуговуючий персонал переважно одягнені в чорний одяг.
Таким чином, те, що відбувається у Гостиному дворі, більше нагадує не підсумкове політичне шоу, а траурну церемонію.
Коментарі в мережі:
- "Сцена на труну за формою схожа"
- Що за цирк?
- "Так званих "журналістів" — ведучих шабашу з Путіним — самих від себе блю*ати не тягне?"
Крім того, користувачі мережі звернули увагу на кумедний момент — дівчата в обідках-кокошниках роздаватимуть мікрофони журналістам, яким випаде можливість поговорити з Путіним.
Російське пропагандистське агентство пише: "Кокошник — популярний аксесуар у тих, хто прийшов на пряму лінію, але не єдиним кокошником".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін назвав європейських політиків "підсвинками", заявивши, що вони чекали швидкого розвалу Росії і сподівалися "поживитися" на цьому.