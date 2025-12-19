Рус

Путін і труна. На прямій лінії з главою Кремля помітили цікавий знак (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
546
Володимир Путін Новина оновлена 19 грудня 2025, 12:17
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі учасники були у кокошниках

У Москві у Гостиному дворі йде підготовка до проведення "Підсумків року з Володимиром Путіним", де головною зіркою буде російський голова. Проте оформлення залу та загальна атмосфера викликали неоднозначну реакцію у соцмережах.

Що потрібно знати:

  • Кадри підготовки з’явилися 19 грудня — фото публікують росЗМІ
  • Сцена виконана в темних тонах і формою нагадує труну
  • Більшість учасників та обслуговуючого персоналу одягнені у темний одяг

Відповідні кадри вдень 19 грудня почали оприлюднювати російські видання. Користувачі звернули увагу на похмурий інтер’єр майданчика: сцена формою нагадує труну, а учасники та обслуговуючий персонал переважно одягнені в чорний одяг.

Таким чином, те, що відбувається у Гостиному дворі, більше нагадує не підсумкове політичне шоу, а траурну церемонію.

Коментарі в мережі:

  • "Сцена на труну за формою схожа"
  • Що за цирк?
  • "Так званих "журналістів" — ведучих шабашу з Путіним — самих від себе блю*ати не тягне?"
Підсумки року з Володимиром Путіним
Коментар із соцмережі
Підсумки року з Володимиром Путіним
Підсумки року з Володимиром Путіним
Підсумки року з Володимиром Путіним
Підсумки року з Володимиром Путіним

Крім того, користувачі мережі звернули увагу на кумедний момент — дівчата в обідках-кокошниках роздаватимуть мікрофони журналістам, яким випаде можливість поговорити з Путіним.

Підсумки року з Володимиром Путіним
Підсумки року з Володимиром Путіним

Російське пропагандистське агентство пише: "Кокошник — популярний аксесуар у тих, хто прийшов на пряму лінію, але не єдиним кокошником".

Підсумки року з Володимиром Путіним
Підсумки року з Володимиром Путіним

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін назвав європейських політиків "підсвинками", заявивши, що вони чекали швидкого розвалу Росії і сподівалися "поживитися" на цьому.

Теги:
#Москва #Росія #Володимир Путін #Підсумки року #Реакція мережі