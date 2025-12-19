"Ми хочемо миру і добити цю гадину": Путін не зміг визначитися з бажаннями по війни

Заяви буквально суперечать одна одній

Російський глава Володимир Путін, підбиваючи "підсумки року" у Гостинному палаці 19 грудня, зробив низку абсурдних заяв. Зокрема він говорив про те, як Росія нібито хоче миру і рівно в той же час говорить, як у російських військ "сверблять руки" і вони хочуть "добивати".

Що потрібно знати:

Росія нібито прагне вирішувати спірні питання переговорним шляхом

Заяви Путіна суперечливі: "мирна" риторика разом із закликами до насильства

Кремлівський глава видав вигадані історії про "звірства бандерівців"

У ході виступу російський глава наголошує на тому, що РФ нібито готова добиватися миру і не хоче війн наступного року.

"Нам теж дуже хотілося б, щоб наступного року ми жили в умовах миру і без будь-яких військових конфліктів. Повторюю ще раз, ми прагнемо вирішити всі спірні питання переговорами. Безумовно, нам потрібно домогтися першопричин конфліктів, щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося. Щоб мир був довгостроковим та міцним. Цього ми прагнутимемо", — висловився Путін на заході.

Встиг Путін придумати й цілий твір про "бандерівців", які нібито творили звірства. З його вуст вилетіло таке:

"Ми коли подивилися, що вони творили з цивільним населенням — у нас просто руки сверблять і ми готові йти далі й добивати цю гадину".

Варто додати, що подібні казки Путіну нібито доніс один із військових. Ось тільки проблема в тому, що говорити на велику аудиторію він соромиться, бо розповів це лише особисто Путіну, а вже кремлівський голова розповів усім.

"Там і бабусь розстрілювали та коптерами вбивали", — озвучив свою вигадку Путін.

Крім того, російський глава висловився про "можливу блокаду Калінінграда". Він заявив, що спроба блокади області Калінінграда виведе конфлікт на небачений рівень аж до великомасштабного військового конфлікту,

"Якщо нам будуть створювати загрози — ці загрози ми знищуватимемо, все це повинні розуміти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін виступив із новими агресивними заявами. Зокрема, сказав, що цілі його війни проти України (яку він називає СВО) "безумовно буде досягнуто".