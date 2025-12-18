Бельбек під ударом: дрони СБУ уразили МіГ-31 та системи ППО ворога (фото)

Втрата такої техніки послаблює обороноздатність окупантів

На тимчасово окупованому Кримському півострові Служба безпеки України поцілила безпілотниками в аеродром Бельбек. Російської військової техніки знищено на сотні мільйонів доларів.

Як повідомили у відомстві, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по складах російських сил протиповітряної оборони. Уразили щонайменше п'ять позицій, серед яких — літак МіГ-31 із повним боєкомплектом. Його орієнтовна вартість $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння

Серед ураженої техніки МіГ-31

Також поцілили у два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" . Вартість одного — приблизно близько $60-100 млн.

Комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" зустрів дрони СБУ

Комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" в об'єктиві

Інші дві одиниці техніки, які відчули на собі зустріч з дронами СБУ:

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". На внутрішньому ринку вона коштує близько $30 млн, експортна ціна $60 млн.

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2". Оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна — $19 млн.

РЛС 92Н6

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2"

У відомстві наголошують: "СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку".

