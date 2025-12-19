Україна могла ліквідувати російського генерала ГРУ, що тероризував Європу, – ЗМІ

Інформація про ураження танкера офіційно не підтверджена

У Середземному морі Сили оборони України могли атакувати танкер тіньового флоту Росії. За попередньою інформацією на кораблі могли перебувати російські високопосадовці, що відповідальні за шпигунство дронами в Європі, саботаж та обхід санкцій, двоє з них загинуло.

Що треба знати:

Інформація про ураження у Середземному морі танкера "тіньового флоту" Росії з'явилася на російських каналах

Атаку могло бути здійснено дронами, що стартували з безекіпажних катерів

На борту могли перебувати генерал ГРУ Андрій Авер’янов та його заступники, Він та ще один росіянин нібито загинули

Про це повідомив російський журналіст Олександр Невзоров з посиланням на повідомлення російських пабліків. Інформацію також розповсюдили моніторингові канали, які інформують про атаки на території Росії.

Російські джерела стверджують, нібито "за повідомленнями джерел у спеціальних службах", російське судно було атаковане невдовзі після опівночі 19 грудня в акваторії Середземного моря. За попередньою інформацією, йдеться у повідомленні, загинув високопоставлений співробітник однієї зі спецслужб.

Атака стала цілковитою несподіванкою для екіпажу. На борту судна почалося займання. Зазначається, що удар нібито було завдано безекіпажними катерами або торпедами нового, раніше невідомого типу.

Невзоров стверджує, що за попередніми даними, загинуло двоє росіян, що біли на судні, ще семеро отримали поранення. На його думку, удар по судну міг бути здійснений Силами Оборони України за допомогою дронів, що стартували з безекіпажних катерів, які вийшли з порту Греції та пройшли 500 км під водою.

За попередніми даними, пише Невзоров, разом із судном ліквідовано генерала ГРУ РФ Андрія Авер'янова. Така ж доля, за його даними, й кількох його заступників.

Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо. Він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням Скрипалів тощо. Він проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах "тіньового флоту". Оголошено у розшук у Чехії, — пише Невзоров

Він наголошує, що дані уточнюються. Важливо: на момент публікації інформації про атаку на цей танкер від Сил оборони України, або інших українських офіційних джерел немає.

Генерал ГРУ РФ Андрій Авер'янов — що про нього відомо

Андрій Авер'янов — російський генерал-майор, командир військової частини 29155 ГРУ, кавалер трьох орденів Мужності, герой РФ. Військова частина 29155 відповідає за диверсії та отруєння "Новичком" у Європі. Саме команда Авер'янова отруїла родину Скрипалів, пише The Insider.

Андрій Авер'янов

Також його група влаштовувала вибухи на складах озброєнь у Чехії та Болгарії. За даними видання, Авер'янов та його підлеглі влаштовували вибухи на території європейських країн вже з 2011 року. Крім того, вважають розслідувачі, Авер'янов причетний до вибуху літака глави ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, в ході якого той загинув.

Як повідомляв "Телеграф", днями СБУ прямо в порту Новоросійська знищила російський підводний човен "Варшав’янка". Він обстрілював Україну "Калібрами".