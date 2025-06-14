Хотів стати президентом України, але захищав російську мову: куди зник скандальний екснардеп Балашов

Геннадій Балашов ділиться своїми думками про війну в Україні

Геннадій Балашов — відома та скандальна особистість в українській політиці У 2014 році він заснував партію "5.10" і був народним депутатом III скликання, а у 2019 році разом з ексглавою СБУ Ігорем Смешко боровся на виборах за крісло президента України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишнього народного депутата Геннадія Балашова і де він зараз. Ми дізналися, що він говорить про війну і в яких раніше скандалах був замішаний.

Геннадій Балашов — що про нього відомо

Геннадій Балашов розпочинав кар’єру як підприємець, він був власником підприємства "Веролла" та першого комерційного комісійного магазину в Дніпрі, а згодом став директором акціонерного товариства "Москва" та власником підприємства "Агентство нерухомості "Липки"". А 1993 року Геннадій вирішив спробувати свої сили у політиці.

Геннадій Балашов прийшов у політику 1993 року

Балашов балотувався у мери Дніпра у 1994 році, заснував партію "Красива Україна", а з 1998 по 2002 рік був народним депутатом України III скликання. Активно просував ідею скасування більшості податків на території країни.

Геннадій Балашов був народним депутатом України ІІІ скликання

У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Балашов звинуватив Путіна у розпалюванні війни та закликав перекрити постачання російського газу до Європи через Україну шляхом "вибуху" труби. За такі висловлювання в Росії проти нього порушили кримінальну справу та оголосили у міжнародний розшук.

Геннадій Балашов створив партію "5:10"

У 2014 році Геннадій Балашов створив партію "5.10" і через рік взяв участь у виборах мера Києва, але зайняв лише 11 місце. А у 2019 році він став кандидатом на пост президента України, але за нього проголосували лише 0,17% виборців.

Геннадій Балашов відзначився скандальними висловлюваннями

Мовний скандал із Геннадієм Балашовим

Український політик запам’ятався своїми гучними висловлюваннями та витівками. Найрезонанснішим виявився мовний скандал. Під час програми на телеканалі "НАШ", який просував російські наративи, Балашов заявив, що принципово відмовляється розмовляти українською мовою.

Геннадій Балашов у 2019 році балотувався у президенти

Колишній нардеп назвав "тварями" людей, які просять переходити на українську, оскільки вважає, що з українською мовою в нашій країні "культура не розвиватиметься" нібито через відсутність споживача. Також він закликав українських бізнесменів відмовитись від виконання державних норм мовного спілкування у сфері обслуговування.

"Що треба робити коли буде приходити мовний омбудсмен? На х**н посилати! Бити палицею! Поводитися агресивно. Ресторатори повинні поводитися агресивно", — заявляв Балашов.

Геннадій Балашов захищає російську мову

Російські ЗМІ швидко підхопили слова екснардепа, а українці висловили бурхливу негативну реакцію.

Куди зник Геннадій Балашов та чим займається

В інтерв’ю "Телеграфу" український політик Геннадій Балашов розповів, що на початку війни виїхав до США. За його словами, у 2021 році проти нього почали порушувати кримінальні справи, і з 2016 року їх було сім, а три справи дійшли до суду. У політика наклали арешт у Києві 18 об’єктів нерухомості.

Геннадій Балашов переїхав до США

Геннадій намагався вирішити це питання, але судовий процес відтягували, потім розпочалася війна, відключення електрики через обстріли, і Балашов вирішив виїхати. Проте його партія "5.10" в Україні продовжує працювати у "сплячому режимі".

Геннадія Балашова оголошено в розшук

Екснардеп розповів, що, перебуваючи в США, почав отримувати повістки та домовився, щоб судові засідання проходили у віддаленому форматі. Але справи з різних обставин затягувалися, потім змінився суддя і Балашова оголосили у розшук.

"Тепер я в розшуку і при явці на територію України я буду заарештований на 48 годин і доставлений до суду", — зазначив Балашов.

Геннадій Балашов критикує українську владу на своєму Youtube-каналі

Геннадій Балашов із США активно веде свій Youtube-канал, ділячись своїми думками про війну в Україні й живе на монетизацію. У своїх відео він критикує українську владу, зокрема Володимира Зеленського, вважаючи, що його зробили "диктатором" для війни. Також він висловлює абсурдну думку про "мовчазний договорняк" для поділу України, а в недавньому відео заявив, що український і російський народ "дуже близькі й мають спільну історію", але їх "зіштовхнули лобами". Балашов вважає, що під час Радянського Союзу "ми мали спільну родину", але зараз конфлікт між її членами "дуже добре підпалюють".

"Телеграф" писав раніше, куди пропав Антон Геращенко та що про нього відомо. Саме він ініціював створення "Миротворця".