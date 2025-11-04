Помер відомий російський телеведучий. Він вів "Пісню року", "Блакитний вогник" і не тільки

Артиста не стало у віці 76 років

У вівторок, 4 листопада, стало відомо про смерть відомого російського телеведучого Юрія Ніколаєва. Глядачі запам’ятали його завдяки програмам "Ранкова пошта", "Ранкова зірка", "Пісня року" і не тільки.

Про смерть артиста повідомив у своєму Telegram-каналі російський артист балету Микола Цискарідзе.

Юрій Ніколаєв у молодості

Російському телеведучому різко стало погано, за інформацією ЗМІ, у нього підскочила температура до 39,5 градусів. Лікарі госпіталізували його й під час обстеження також з’ясували, що в нього низька сатурація.

Юрій Ніколаєв пішов на небо. Нещодавно ми в ефірі "Сьогодні ввечері" разом відзначали професійний ювілей Людини, яка запалила так багато зірок. І ось щойно прийшла звістка, що його не стало. Як гірко! Давайте разом згадаємо. Світла пам’ять Микола Цискарідзе

Юрій Ніколаєв помер на 77-му році життя. На погане самопочуття він скаржився останні кілька днів, але відмовлявся їхати до лікарні. Згідно з попередньою версією, російський ведучий помер через рецидив раку, який проявився новими пухлинами в легенях. А у 2007 році він боровся з раком кишківника і після лікування зміг увійти до ремісії.

Юрій Ніколаєв помер на 77-му році життя

Відомо, що Юрій Ніколаєв працював на телебаченні з 1973 року. Йому вдалося збудувати успішну кар'єру ведучого розважальних програм на російських федеральних каналах.

