Рус

Росія атакувала Трипільську ТЕС: де вона знаходиться та які області живить

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Трипільська ТЕС Новина оновлена 03 лютого 2026, 10:52
Трипільська ТЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

У 2024 станцію повністю зруйнували

У ніч на 3 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Києву та Україні. Під ударом опинились енергетичні об'єкти, зокрема і Трипільська ТЕС.

Що треба знати:

  • Трипільська ТЕС до війни мала потужність 1800 МВт
  • За останні три роки по станції били щонайменше 4 рази
  • ТЕС живить не тільки Київ та область

"Телеграф" розповість, які регіони вона живить та скільки разів по ній били за останні роки. Зауважимо, що під час атаки у квітні 2024 станцію було повністю зруйновано.

Скільки разів атакували Трипільську ТЕС

  • 11 квітня 2024 — станцію повністю знищили ракетами. Тоді Росія завдала масованого удару, який сили ППО змогли відбити частково. Атака призвела до повного руйнування станції.
Трипільська ТЕС після атаки 11 квітня 2025
Трипільська ТЕС після атаки 11 квітня 2025. Фото: відкриті джерела
  • 8 вересня 2025 — росіяни вдарили "шахедами" по Трипільській ТЕС. Було зафіксовано щонайменше 19 влучань.
  • 8 листопада 2025 — відбувся наймасованіший удар на теплові станції "Центренерго", зокрема і Трипільську ТЕС. Станцію повністю зупинили через ракетну та дронову атаку.
  • 3 лютого 2026 — за даними Міненерго під час атаки Росії постраждала Трипільська ТЕС та інші енергетичні об'єкти в областях.

Які регіони живить Трипільська ТЕС та де знаходиться

Трипільська ТЕС розташовано в Київській області в Обухівському районі на березі Канівського водосховища. Потужність ТЕС до російських атак становила 1800 МВт, тобто 57% потреб. Від початку роботи електростанція згенерувала понад 350 млрд кВт·год електроенергії та 5,5 млн Гкал тепла. Ця станція є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га.

Трипільська ТЕС
Трипільська ТЕС. Фото: Вікіпедія

Зауважимо, що після атаки 3 лютого 2026 року про стан ТЕС та її роботу не повідомлялось. Однак є дані, що вона була одним з об'єктів атаки. Окрім того, вищенаведені цифри про потужність відповідають довоєнним рокам, наразі дані зовсім інші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала 3 лютого Вінниччину, де знаходиться Ладижинська ТЕС.

Теги:
#Атака #Трипільська ТЕС #Війна з РФ