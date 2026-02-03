Росія атакувала Трипільську ТЕС: де вона знаходиться та які області живить

У 2024 станцію повністю зруйнували

У ніч на 3 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Києву та Україні. Під ударом опинились енергетичні об'єкти, зокрема і Трипільська ТЕС.

Що треба знати:

Трипільська ТЕС до війни мала потужність 1800 МВт

За останні три роки по станції били щонайменше 4 рази

ТЕС живить не тільки Київ та область

"Телеграф" розповість, які регіони вона живить та скільки разів по ній били за останні роки. Зауважимо, що під час атаки у квітні 2024 станцію було повністю зруйновано.

Скільки разів атакували Трипільську ТЕС

11 квітня 2024 — станцію повністю знищили ракетами. Тоді Росія завдала масованого удару, який сили ППО змогли відбити частково. Атака призвела до повного руйнування станції.

Трипільська ТЕС після атаки 11 квітня 2025. Фото: відкриті джерела

8 вересня 2025 — росіяни вдарили "шахедами" по Трипільській ТЕС. Було зафіксовано щонайменше 19 влучань.

8 вересня 2025 — росіяни вдарили "шахедами" по Трипільській ТЕС. Було зафіксовано щонайменше 19 влучань.

8 листопада 2025 — відбувся наймасованіший удар на теплові станції "Центренерго", зокрема і Трипільську ТЕС. Станцію повністю зупинили через ракетну та дронову атаку.

3 лютого 2026 — за даними Міненерго під час атаки Росії постраждала Трипільська ТЕС та інші енергетичні об'єкти в областях.

Які регіони живить Трипільська ТЕС та де знаходиться

Трипільська ТЕС розташовано в Київській області в Обухівському районі на березі Канівського водосховища. Потужність ТЕС до російських атак становила 1800 МВт, тобто 57% потреб. Від початку роботи електростанція згенерувала понад 350 млрд кВт·год електроенергії та 5,5 млн Гкал тепла. Ця станція є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га.

Трипільська ТЕС. Фото: Вікіпедія

Зауважимо, що після атаки 3 лютого 2026 року про стан ТЕС та її роботу не повідомлялось. Однак є дані, що вона була одним з об'єктів атаки. Окрім того, вищенаведені цифри про потужність відповідають довоєнним рокам, наразі дані зовсім інші.

