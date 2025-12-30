Путін засипав компліментами свою "таємну" племінницю просто перед камерами (відео)

Президент РФ відзначив "душевну теплоту" під час роботи з військовими

Російський президент Володимир Путін публічно розсипався в компліментах на адресу голови фонду "Захисники Вітчизни" Анни Цивільової, яку називають його таємною племінницею. Він розхвалював її роботу, приділивши особливу увагу її "душевній теплоті" та підходу до роботи з російськими військовими. Компліменти пролунали під час офіційної зустрічі, кадри якої поширили кремлівські медіа.

"Ви ставитеся до цієї роботи з великою душевною теплотою. Це дуже важливо при роботі такого роду. Дуже просив би вас і надалі зберігати саме такий підхід", — заявив Путін, підкресливши, що саме так, за його словами, "потрібно працювати з нашими хлопцями, які захищають Батьківщину".

Публічне схвалення пролунало на тлі недавнього кар'єрного злету Цивільової. У червні 2024 року вона була призначена заступником міністра оборони Росії. Це її перша державна посада такого рівня, згодом стала статс-секретарем Міноборони РФ. Російський президент цінує її за жорсткість.

Як раніше повідомляло видання "Верстка", Анна Цивільова при народженні носила прізвище Путіна і є дочкою двоюрідного брата президента — Євгена Путіна. Родинні зв'язки з главою Кремля не вказуються в її офіційних біографіях і не коментуються Кремлем. Сама Цивільова називала питання про родинні зв'язки з президентом "безглуздими і дурними". Проте видання наголосило, є принаймні одне фото Цивільової разом з Путіним, з його тодішньою дружиною Людмилою, його батькам та батьками Цивільової.

Фото Євгенія Путіна (праворуч у передньому ряду) з його дружиною Дією (друга праворуч у задньому ряду) і дочкою Анною (праворуч у задньому ряду). Джерело: Олег Блоцький, «Володимир Путін», М. "Осмос-прес".

Журналісти відзначають, що стрімке кар'єрне зростання представників сім'ї Путіна в державному секторі — включаючи брата Цивільової Михайла, високопоставленого топменеджера "Газпрому", — збігається за часом із посиленням позицій самого президента у владі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анна Цивільова привернула увагу Мінфіну США. На неї у 2024 році наклали санкції.