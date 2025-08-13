Перелякався не на жарт? Путін перетворив свою резиденцію на фортецю (фото)
ППО тут лише в 5 разів менше, ніж у Москві з близько 60 позиціями
Резиденція президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, що в Новгородській області, нині оточена потужним захистом. Навколо об'єкта розгорнуто 12 позицій протиповітряної оборони, переважно зенітно-ракетними комплексами "Панцир-С1", які встановлені на спеціальних вежах.
Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода". За даними журналістів, ще рік тому таких установок тут було лише 2.
Згідно з інформацією ЗМІ, зафіксовано зростання кількості ППО після аналізу нових супутникових знімків сервісів "Яндекс" та "Яндекс.Зеркала". Вперше "Панцир" поблизу валдайської резиденції зафіксували в січні 2023 року, коли місцеві жителі передали фото виданню "Агентство.Новости". До липня 2024 року їх було вже дві, а нині — у 6 разів більше.
Як зазначають журналісти, російський політик часто перебуває на Валдаї разом із синами та Аліною Кабаєвою, для якої, за даними іншого видання, поруч збудували окремий будинок і проклали спеціальну залізничну гілку. Попри віддаленість та малу кількість мешканців, щільність ППО тут лише вп'ятеро менша, ніж у Москві, де нараховують близько 60 таких позицій.
