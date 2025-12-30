Багато чеченців називають Путіна непристойним словом. За що і чому

У самій Чечні іноді використовується як образливе прізвисько

Серед частини чеченців, які проживають за межами Чечні, прізвище російського голови Володимира Путіна нібито використовується як розмовне позначення туалету.

Що потрібно знати:

1999 року Путін сказав: "…ми і в сортирі їх замочимо" про терористів у Чечні

Чеченці можуть говорити: "Мені потрібно в Путін", "Де тут Путін?"

У самій Чечні Путіна іноді називають "Къутіин" — незаконнонароджений

Про це у своєму Telegram-каналі написав російський журналіст Олександр Невзоров. Його публікація супроводжується скріншотом відомого та старого висловлювання Путіна про "мочити в сортирі".

Фраза прозвучала 24 вересня 1999 року під час спілкування Володимира Путіна з журналістами в Астані (на той момент він був головою уряду РФ).

"Переслідуватимемо терористів скрізь. В аеропорту — в аеропорту. Значить, вибачте, в туалеті спіймаємо — ми і в сортирі їх замочимо. Питання закрите остаточно", — так Путін коментував події Другої чеченської війни, а саме бомбардування російською авіацією Грозного.

Путіна називають "сортиром". Скріншот: Олександр Невзоров

Автор посту каже, що для деяких чеченців прізвище Путіна після цього стало буквально синонімом слова "сортир". Тобто часом можна почути фразу "Путін чу вагІа везаш віра со", що означає — "Мені потрібно в Путін". Або вони можуть говорити фразу "Путін ма чахь йу шу кхуазахь", що означає "Де у вас тут Путін?".

Крім того, у самій Чечні російського главу можуть називати "Къутіин" — тобто незаконнонароджений.

