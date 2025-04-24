Зник 46 років тому і був знайдений повішеним у лісі: як зараз виглядає могила легендарного композитора Івасюка

Радянська влада не давала встановити пам’ятник поету довгі 11 років

Менше півстоліття тому стало відомо про смерть видатного композитора та поета Володимира Михайловича Івасюка. Він залишив незабутній слід в історії музики України, а його трагічна смерть у 30 років досі оповита таємницею.

Івасюк народився 4 березня 1949 року у місті Кіцмань Чернівецької області у сім’ї педагогів. Його батько Михайло Григорович був письменником та вченим, а мати Софія Іванівна — вчителькою. З дитинства Володимир виявляв музикальні здібності. Він володів грою на фортепіано, гітарі, скрипці та віолончелі.

У 15 років склав свою першу пісню на вірш батька — "Колискова". Під час навчання у школі започаткував вокально-інструментальний ансамбль під назвою "Буковинка".

1966 року Івасюк разом із родиною переїхав до Чернівців. Він вступив до Чернівецького державного медичного інституту, проте вже першого дня був відрахований — причиною став інцидент із бюстом Леніна: ще за два місяці до закінчення школи, він з однокласниками з необережності впустили пам’ятник у рідній Кіцмані.

Фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка

Фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка

1970 року Володимир Івасюк написав пісні "Червона рута" та "Водограй", які вперше прозвучали 13 вересня у прямому ефірі передачі "Камертон гарного настрою". Їх виконав дуетом з Оленою Кузнєцовою на Театральній площі у Чернівцях. Українці чули ці пісні у виконанні подруги поета Софії Ротару.

Івасюк та Кузнєцова. Фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка

1973 року Івасюк зміг закінчити Львівський медичний інститут, але справжньою пристрастю його життя була музика. У вересні 1974 року він вступив до композиторського відділення Львівської державної консерваторії. За своє коротке, але яскраве життя композитор встиг створити понад сотню пісень та близько півсотні інструментальних творів.

Самогубство чи смерть Володимира Івасюка

У квітні 1979 року Івасюк був у журі І Республіканського конкурсу артистів естради, що проходив у Хмельницькому. У ніч із 23 на 24 квітня композитор вирушив до Львова. Вранці 24 квітня 1979 року він вийшов із дому і відтоді безвісти зник.

Пошуки тривали з 27 квітня до 11 травня, однак у цей період справа про розшук була закрита. Тіло Володимира у повішеному стані було випадково знайдено 18 травня 1979 року солдатом-радистом у Брюховецькому лісі під Львовом. Слідство висунуло версію, що композитор, який раніше лікувався у Львівській обласній психіатричній лікарні, наклав на себе руки. Близькі композитори відкидали цю версію. Найпоширеніша — вбивство видатного українця радянськими спецслужбами.

Меморіал Івасюку на місці трагічної загибелі. Фото: wikipedia

Усі матеріали цієї справи залишаються у Москві та мають статус "секретно". Судова експертиза, проведена на запит прокуратури Львівської області у 2019 році, підтвердила, що Івасюк не міг вчинити самогубство самостійно.

Де похований Івасюк і як виглядає могила

Похорон композитора відбувся 22 травня 1979 року у Львові — він став масовим висловом протесту проти радянської влади. Після їхнього відвідування багато людей втрачали роботу, а студентів відраховували. Поруч із могилою Івасюка довгий час цілодобово перебували співробітники КДБ.

Пам’ятник Івасюку, у вигляді бронзової постаті його юного з роялем, на Личаківському цвинтарі у Львові було зведено через 11 років після його трагічної загибелі 1979 року. Раніше на могилі Володимира був дерев’яний хрест, який кілька разів ставав жертвою вандалів.

Могила Володимира Івасюка у Львові. Фото: wikipedia

Нагадаємо, що близькою подругою Івасюку була Софія Ротару. Співачка має в анексованому Криму літню дачу, яку не може продати дотепер.