На новорічному привітанні був не справжній Путін? Штучний розум розібрав відео та дав відповідь

У зверненні є кілька фрагментів, на які багато хто звернув увагу

Новорічне звернення російського голови Володимира Путіна викликало багато обговорень. Росіяни припустили, що воно ніби зроблено за допомогою штучного інтелекту.

Що потрібно знати:

Grok та ChatGPT проаналізували візуально виступ Путіна

Порожні рукави, рухи голови та мова російського голови викликали питання у глядачів

Освітлення, фон та міміка виглядають природно, без артефактів генерації

Відповідна інформація з’явилася в одному із російських Telegram-каналів MDK. Там обговорюють одну з теорій — Путін насправді не записував новорічне привітання, натомість це зробив штучний інтелект.

У мережі наводять такі аргументи на користь цієї версії:

Голова рухається так, ніби окремо від тулуба

Рукави на пальті виглядають порожніми

Не сказав, що рік був важким

Користувачі пишуть, що це помітило навіть старше покоління

Путін продовжував говорити навіть о 01:01

Стоп-кадр із новорічного звернення Путіна

Коментарі із соцмереж

Думка штучного інтелекту

"Телеграф" поцікавився у ШІ, чи є ймовірність, що новорічне звернення Путіна справді було згенероване.

Grok відповідає, що на кадрах є візуальні ознаки, які можуть вказувати на ШІ-генерацію (розмитість, колірний зсув), але це не є доказом.

Стоп-кадр із новорічного звернення Путіна

"Легкі візуальні дивацтва (порожні рукави, контраст голови і тіла) — типові артефакти телевізійної зйомки в складних світлових умовах, особливо коли запис потім перезнімають з екрана або сильно стискають для інтернету", — робить висновок ШІ.

Проаналізувавши відео привітання, він додав, що на кадрах відсутні класичні артефакти сучасних ШІ-відео: немає мерехтіння країв волосся, деформації пальців/рук, зміни текстури шкіри під час руху, проблем із зубами/очами при швидких рухах.

Висновок ШІ Grok. "Телеграф"

У той же час ChatGPT розповів про типові ознак ШІІ на відео та порівняв кадри з Путіним.

Ось що зазвичай перевіряють і як це виглядає на цьому зображенні:

Неприродна міміка або "пластикове" обличчя

Тут обличчя виглядає досить природно: є зморшки, тіні, асиметрія.

Очі та погляд

В ШІ часто бувають скляні очі чи дивний фокус.

На цьому кадрі погляд стабільний та реалістичний.

Краї обличчя/волосся/вуха

Дипфейки часто мають артефакти на контурах.

Тут краю досить чисті, без "плаваючих" зон.

Освітлення

Висвітлення осіб узгоджується із фоном студійного типу.

Але важливо: фон явно не реальний пейзаж у момент зйомки, а студійне або композитне зображення (це нормально для новорічних звернень).

Фон

Фон виглядає як попередньо підготовлена чи змонтована сцена.

Не ознака ШІ, а типова телевізійна практика.

Руки/жести

На цьому кадрі руки не видно, саме вони часто "видають" генерацію.

Підбиваючи підсумки, ШІ каже, що цей відеозвернення Путіна, найімовірніше, не було згенеровано.

Висновок ChatGPT. "Телеграф"

