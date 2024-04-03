"З кожним рейдом комфортніше": Бєлгород увійшов до топу "комфортних міст", росіяни обурюються

У мережі не зраділи такій високій оцінці міста

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Росії після щоденних обстрілів та рейдів РДК визнало Бєлгород одним із найкращих міст для життя. Він увійшов до п’ятірки лідерів за рівнем життя.

Про це повідомляють росЗМІ. Самі росіяни сприйняли це як знущання.

Експерти дали високі оцінки житлу, громадсько-діловій та вуличній інфраструктурі Бєлгорода. Також вони заявили, що у місті панує сприятливий клімат. Для розрахунку індексу експерти оцінювали 36 різних індикаторів якості міського середовища, що характеризували шість найбільш популярних типів міських просторів. У підсумку Бєлгород посів четверте місце в рейтингу та набрав 250 балів, тоді як Ярославль, Хімки та Митіщі набрали по 251 балу. На п’ятому місці опинилася Тюмень.

Росіяни в коментарях у мережі заявили, що влада країни відверто знущається і сміється з мешканців Бєлгорода. Дехто поцікавився тим, коли саме виріс рівень комфорту — до рейдів РДК чи після, а інші запросили уряд жити до Бєлгорода та взагалі запропонували перенести туди столицю. Також у коментарях іронічно зазначили, що до рейтингу чомусь не увійшли Шебекіно та Теткіно — ці населені пункти Бєлгородської області на кордоні з РФ нарівні з адміністративним центром регіону зазнають обстрілів.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області через обстріл оголосили евакуацію населення. Влада регіону насамперед вирішила врятувати дітей, а мешканців більшості сіл у прифронтовій зоні — відселити. Таке рішення було ухвалено після того, як бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та інших формувань влаштували рейд у Бєлгородській області. Їм вдалося взяти під свій контроль кілька населених пунктів та зірвати вибори президента у регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін відреагував на рейди РДК на території Росії. Він також назвав цілі, які мають "іноземні найманці".