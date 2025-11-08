Карма у дії: в одному з міст Росії вийшла з ладу остання ТЕЦ (фото)

У будинках мешканців білгородського мікрорайону "Харківська гора" зникло світло після ракетного удару по ТЕЦ

Внаслідок ракетного удару понад 20 тисяч мешканців Білгорода та району залишилися без благ цивілізації. На ТЕЦ "Промінь" було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.

Ця ТЕЦ залишалася єдиною робочою станцією у місті, оскільки раніше ЗСУ вже влучали по об’єктах генерації. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Що потрібно знати

Понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та району залишилися без електропостачання

Попередньо пошкоджено газотурбінні установки на місцевій ТЕЦ "Луч"

Губернатор підтвердив пошкодження кількох об’єктів

У мережі публікують декілька кадрів, на яких показано блекаут у мікрорайоні "Харківська гора".

Блекаут у Бєлгороді

Вулиці Бєлгорода

Мікрорайон "Харківська гора" знеструмлено

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що в результаті атаки кілька об’єктів зазнали пошкоджень. За його словами, ППО нібито збила цілі, після чого внаслідок падіння уламків у місті спалахнуло кілька гаражів.

Пожежа у Бєлгороді

У Бєлгороді

У Бєлгороді

Постраждалих попередньо немає, — зазначив він.

Бєлгород

Глава регіону заявив, що без світла залишаються понад 20 тис. мешканців, зокрема, спостерігаються проблеми з електрикою в самому Білгороді. Крім того, енергопостачання відсутнє у частині селища Дубове Бєлгородського району.

Регулювальник у Бєлгороді

Також відомо, що у місті зараз не працюють світлофори та рух регулюють "вручну".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 28 вересня після ударів по Білгородській ТЕЦ та електропідстанції "Луч" у місті настав блекаут. При цьому зникло не лише світло, а й вода і навіть інтернет.