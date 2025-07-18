Звідти регулярно запускають "Шахеди" по Україні: що відомо про російський Приморсько-Ахтарськ і де він

Цей аеродром неодноразово виявлявся під ударом

У Краснодарському краї Росії розташоване місто Приморсько-Ахтарськ, що має військовий аеродром з однойменною назвою. Це одне із місць, звідки ворог чи не щодня запускає по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає про це місце: де воно знаходиться на карті, що в ньому є і що відомо про військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ".

Що відомо про аеродром

Аеродром спільного базування у Краснодарському краї розташований на північно-західній околиці міста Приморсько-Ахтарська.

Аеродром "Приморсько-Ахтарськ" на карті

Раніше аеродром також використовувався Аерофлотом, виконувались рейси МВЛ у Краснодар та Єйськ на Ан-2 та Л-410. Наразі росіяни використовують це місце для зберігання та запуску Україною дронів "Шахед".

Аеродром "Приморсько-Ахтарськ". Фото: Вікієдія

У цьому місці, за інформацією з відкритих джерел, дислоковано 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/год 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО.

На озброєнні полку — штурмовики Су-25, Су-25УБ та Су-25СМ3.

Приморсько-Ахтарськ на карті

До речі, аеродром у Краснодарському краї розташований на відстані близько 300 км від лінії фронту.

У березні 2025 року у ЗМІ з’явилася інформація, що у три додаткові майданчики з’явилися в районі Приморсько-Ахтарська. Під час повітряних тривог моніторингові канали неодноразово повідомляли про загрозу запуску "Шахедів" саме із цієї території. При цьому нерідко звідти противник б’є по Одесі.

Ворог запускає "Шахеди" з аеродрому "Приморсько-Охтарськ"

Атака з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ"

5 лютого 2025 року в Приморсько-Ахтарську пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що по місцевому аеродрому було завдано ударів.

У місті пролунало кілька вибухів. При цьому російські ресурси заявляли, що нібито було збито кілька повітряних цілей, і внаслідок падіння уламків в одному з районів осторонь місцевого аеродрому почався спалах.

5 липня 2024 року у місті Приморсько-Ахтарськ лунали вибухи. Їх чули у районі місцевої електропідстанції. Водночас у мережі повідомляли, що під удар попав і військовий аеродром.

Після успішної операції України під назвою "Павутина", на низці військових баз у Росії почали будувати укриття для літаків.

OSINT-дослідник Def Mon у травні 2025 року опублікував у мережі нові супутникові знімки зі слідами будівельних робіт.

На аеродромі "Приморсько-Охтарськ" ведуть будівельні роботи. Скріншот: Def Mon

Місто Приморсько-Ахтарськ

Населення міста складає 30 084 особи. Місто розташоване на березі Ахтарського лиману Азовського моря, за 151 км на північний захід від Краснодара. Є автостанція та залізнична станція Ахтарі.

Основу економіки становить рибальство, розведення риб, а також рибопереробка. У місті працює безліч рибальських товариств. Функціонує кілька невеликих заводів із переробки риби. Також у місті молочний завод, виробництво та ремонт суден та ін.

Є основи відпочинку, існує туристичний сектор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні 2025 року безпілотники "підсмажили" нафтобазу в Енгельсі. Місцеві жителі показали фото та відео з місця. На них можна побачити масштабне горіння, у небо здіймається густий чорний дим.