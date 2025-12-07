Не лише аеродром: місто, де базуються стратегічні бомбардувальники Росії, атакували дрони (відео)

Об'єкт забезпечує паливом всю надзвукову авіацію РФ

У ніч з 6 на 7 грудня відбулась атака на місто Енгельс у Росії. Воно відоме тим, що саме з аеродрому Енгельсу злітають літаки, які виконують масовані удари по Україні уже чотири роки.

Що треба знати

Під удар вкотре потрапила нафтобаза;

Об'єкт має стратегічне значення для Росії

"Кристал" уже багато разів ставав ціллю для дронів.

Як повідомляють у російських пабліках, у місті було чути вибухи. Також виникла пожежа.

За повідомленнями очевидців, могли атакувати нафтобазу "Кристал".

Нафтобаза "Кристал" (повна назва — "Комбінат Кристал") в Енгельсі Саратовської області Росії є стратегічним об'єктом, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива. Ця нафтобаза має критичне значення для російської військової інфраструктури, оскільки забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Об'єкт належить до системи Росрезерву.

Нафтобаза обслуговує не лише аеродром "Енгельс", а забезпечує паливом всю надзвукову авіацію РФ у випадках збоїв постачання з оперативних складів.

Атаки українських сил на Енгельс

Нафтобаза неодноразово ставала ціллю атак українських безпілотників:

8 січня 2025 року — перша потужна атака, підтверджена Генштабом ЗСУ. Фіксувалися численні вибухи та масштабна пожежа;

За даними британської розвідки, згідно з аналізом знімків від 21 січня 2025 року було виявлено 4 знищених резервуари ПММ і 10 пошкоджених резервуарів ПММ.

Як повідомляється в російських пабліках, "хлопки" чули також в районі аеродрому.

Також є інформація про те, що вибухи вночі пролунали і в окупованому з 2014 року Алчевську Луганської області. Проте наразі деталей про цю атаку немає. Також повідомляють про сильну пожежу на Саратовській нафтобазі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що безпілотники винищують російські військові аеродроми. Аеродроми "Моздок", "Енгельс-2" та "Оренбург-2" опинилися під ударом