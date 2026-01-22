З катетером на штурм та погрози "обнуленням": полонений росіянин розповів про жахи армії РФ (відео)

Історія показує жахливі реалії служби російських загарбників

Російський військовий Едуард Гришечкін опинився в полоні в українських захисників і розповів, як у колонії підписав контракт з армією РФ заради звільнення, отримав тяжкі поранення, але був насильно повернений на фронт і відправлений у штурм із катетером і без повноцінного лікування.

Що потрібно знати:

Контракт військовий підписав нібито не через гроші, а щоб опинитися на свободі

На першому завданні Едуард отримав тяжкі поранення і ВЛК визнала його тимчасово непридатним

Солдат залякували "обнуленням", кидали у бій без зброї та екіпіровки, а спроби відмовитися нерідко закінчувалися загибеллю

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ". У ньому військовополонений пояснив увесь шлях від прибуття на фронт до подання в полон.

З колонії на війну – скільки платять?

Військовополонений розповідає, що у свої 30 років він уже має дві судимості. Відбуваючи покарання, він усвідомлено підписав контракт із армією РФ у березні 2024 року, бо нібито просто "хотів звільнитися з в’язниці". Саме так він уперше опинився на фронті.

"Коли я підписував контракт, на той момент підйомна сума була 200 тисяч рублів. Але я не через гроші. Тому що 200 тисяч рублів є такі вже великі гроші. Я просто звільнитися хотів", — розповів Едуард.

За умовами контракту він мав воювати, після чого його, можливо, звільнили б за амністією.

Мінімальна підготовка та… на штурм із катетером

Підготовка тривала близько трьох тижнів, після чого його направили до Єнакієвого. Перше завдання — "взяття села Соловйове".

"Наше завдання було піти на край села і закріпитися. Але я навіть не дійшов до місця. Навіть вистрілити не встиг з автомата. Одразу уламок міни прилетить, пробив небо. Через рот осклок вийшов — зламало шию. Потім накрила "касета" — пробила кишки", — розповів військовополонений.

Після цього він потрапив до шпиталю, пролежав там кілька місяців. Навіть військово-лікарська комісія дала йому категорію придатності "Г" — тимчасово непригодний, з рекомендацією на 60 діб відпустки. Далі він поїхав у частину, підписав відпустку та поїхав додому.

Але повертатися після цього Едуард вже не мав наміру. Однак його все ж знайшли та повернули на фронт.

"Мене витягли з порога (дому, — ред.). Закинули в машину і відвезли з Новосибірська до Челябінська. У тапочках і спортивному костюмі взимку. Через Telegram мене "викупили" (знайшли, — Ред.). Я думав у дівчиною листуюся, а приїхав …", — каже він.

Так Едуард знову опинився на фронті. Оскільки росіянин вважався СЗЧ, повернення на фронт ставлення до нього було відповідне. Відправили його до Курахового. За словами російського військового, там його "зустріли кувалдою"… у буквальному значенні цього слова.

Військовий отримав пошкодження хребта, внутрішніх органів та потребував операції. Незважаючи на інвалідність та наявність катетера, його знову відправили на бойове завдання без повноцінного лікування.

Залякували "обнуленням"

За словами полоненого, частина бійців виходила на позиції без зброї та броні. Він стверджує, що деяких солдатів залякували "обнуленням", а окремі військовослужбовці не витримували психологічного тиску.

"Були люди, які самі застрелилися, були ті, кого" обнулили. Я особисто бачив це. І мужики з рештою йшли просто під страхом, щоб їх не "обнулили", — розповів Едуард.

При цьому сам він від безвиході хотів накласти на себе руки, коли його позицію атакував дрон.

"Я знайшов будиночок глиняний добрий, постелив у кутку плівку, накрився ковдрою. Увечері підлітає "Баба Яга" (дрон, — ред.) і просто дома цього не стало. Я опинився повністю закопаний, одна рука стирчала з рацією. І в мене на руці був браслет, іскрами який цвіркає. Я його розтегнув і намагався вскритися, щоб витекти (померти від втрати крові, — Ред.). Від безвиході, щоб не страждати від голоду та спраги", — пояснив він.

До слова, у село російський військовий зайшов навіть без зброї.

Вже незабаром його взяли в полон бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. У полоні заявив про бажання потрапити до програми обміну та усвідомлює можливі наслідки повернення.

"Його історія вкотре показує, що доля окупанта — це повторення кола насильства, де кожен вибір веде лише до нових втрат та поразок", — кажуть у бригаді.

