Уродженець України, що працює на Кремль. В Москві підстрелили топового генерала (деталі)

Генерал народився на Вінниччині

У п'ятницю, 6 лютого, у Москві стріляли в російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Невідомий кілька разів вистрілив йому в спину та зник з місця події.

Про це повідомляють росЗМІ. Алексєєва госпіталізували, деталей про його стан не повідомляється. За фактом замаху порушено кримінальну справу. Уточнюється, що в генерала стріляли у житловому будинку на Волоколамському шосе.

Алексєєв є першим заступником глави ГРУ — центральний орган військової розвідки РФ. Саме керівник ГРУ Ігор Костюков зараз очолює делегацію РФ на переговорах з Україною та США.

Володимир Алексєєв народився в Україні — що про нього відомо

Володимир Алексєєв – російський військовий, генерал-лейтенант. З 2011 року – перший заступник начальника Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Володимир Алексєєв народився 23 чи 24 квітня 1961 або 1964 року у селі Голодьки Вінницької області в Україні. Після школи він навчався у Рязанському повітряно-десантному училищі.

Був начальником розвідувального управління Далекосхідного, а згодом Московського військового округу. Потім працював у центральному апараті Головного розвідуправління ГШ ЗС РФ. Спочатку Алексєєв обіймав посаду начальника 14-го управління, а згодом став начальником штабу – першим заступником начальника ГУР.

Під час бунту глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина генерал проявив максимальну лояльність до глави Росії Володимира Путіна. Дії Пригожина Алексєєв назвав державним переворотом та "ударом у спину країні та президенту".

З 2016 року перебуває під санкціями США за "зловмисні дії у кіберпросторі". Також Алексєєв перебуває під санкціями Європейського союзу, Канади, України, Великобританії за участь у війні проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що минулого року у Підмосков'ї був ліквідований генерал РФ Ярослав Москалик. Він загинув внаслідок вибуху автомобіля.