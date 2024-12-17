"Поспішав на суд божий". Мережа вибухнула мемами після ліквідації генерала РФ Кирилова

Не забули і про розповіді Кирилова про бойових комарів

Смерть російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова від вибуху тротилу, який заклали у самокат в Москві, надихнула українців на створення мемів. До того ж за день до інциденту йому оголосили підозру в Україні.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми з мережі. Здебільшого вони створені навколо самокату та того, що на них не бажано кататись взимку.

У мережі вже публікують фото генерала Кирилова поруч з самокатом, який прифотошопили. Натякаючи, на його прихильність до цього виду транспорту.

Були і ті, хто після оголошення підозри зобразили те, що ліквідований російський військовий так поспішав на суд, що потрапив на божий суд.

Хтось створив картинку, де два парубки їдуть на самокаті у Москву нібито ліквідовувати російського генерала.

Були серед мемів і просто коментарі українців, які шоковані ставленням росіян до інциденту. Адже люди, які були навколо, більше засмутились через побиті вікна та двері, а не через смерть людини. До того ж криміналісти тривалий час не накривали труп нічим, і він так і лежав просто неба.

Мемом стало і звернення представниці МЗС Росії Марії Захарової, де вона казала, що Кирилов "працював безстрашно, не ховався за спинами та шов з відкритим забралом". Українці додали, що треба було у бронежилеті ходити, а не з відкритим забралом.

Хтось згадав і Воланда з роману "Майстер і Маргарита", додавши: "Анушка вже розлила самокат". Не забули у мережі і про заяви Кирилова про бойових комарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа вибухнула мемами після втечі Башара Асада з Сирії до голови РФ Володимира Путіна.